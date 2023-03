Tanpa Pesaing, Wuling Air EV Incar Pengguna ‘Hijau’ Mobil Listrik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pasar otomotif Indonesia kini menawarkan berbagai mobil listrik dengan berbagai teknologi dan harga. Di ceruk pengguna awal mobil listrik, Wuling Motors masuk dengan model Air EV.Dari segi harga saja, kini Air EV menjadi mobil listrik paling terjangkau di pasaran dengan harga mulai dari Rp243 juta (on the road DKI Jakarta). Di atasnya, khususnya di segmen kendaraan penumpang, tersedia Nissan Leaf dengan harga Rp738 dan Hyundai Kona dengan banderol Rp750 juta (on the road DKI Jakarta).Salah satu aspek yang membuat Air EV tergolong terjangkau di segmen mobil listrik ada pada penggunaan baterai Lithium Ferro-Phosphate (LFP) berkapasitas 17,3 kWh untuk tipe Standard Range dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer dan 26,7 kWh untuk tipe Long Range dapat mencakup jarak tempuh hingga 300 kilometer saat terisi penuh.Product Planning Wuling Motors, Danang Wiratmoko, menyebutkan mayoritas pengemudi di Indonesia setiap harinya berkendara untuk perjalanan ke kantor atau ke sekolah dengan membawa maksimal empat penumpang termasuk pengemudi. Selain itu, rata-rata jarak tempuh yang dicapai oleh pengguna kurang dari 50 kilometer per harinya."Kendaraan listrik buatan Indonesia ini mengusung kemudahan dari sisi berkendara, penggunaan sehari-hari dan pengisian daya yang bisa dilakukan di rumah," ucap Danang.Selain itu, mobil berdimensi mungil ini juga memiliki sejumlah fitur unggulan pabrikan asal Tiongkok tersebut seperti Internet of Vehicle (IoV) dan Wuling Indonesian Command (WIND). Sedangkan untuk varian Long Range ditambahkan Integrated Floating Widescreen dengan layar meter cluster 10,25 inci dan layar head unit dengan ukuran yang sama, keyless entry, synthetic leather seat, Smart Start System, serta Extended Horizon LED DRL.“Air EV hadir menjadi sebagai jawaban tantangan kendaraan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan saat ini yang mampu mengakomodasi kebutuhan berkendara sehari-hari konsumen Indonesia,” tutup Danang Wiratmoko.Di sisi lain, pemerintah juga sedang mempersiapkan subsidi mobil listrik untuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebutkan subsidi yang diberikan bisa mencapai Rp80 juta. Besaran yang diberikan juga berbeda-beda, tergantung model yang akan dibeli oleh masyarakat.“Sekitar Rp70-80 juta bantuan pemerintah untuk Hyundai Ioniq 5. Kalau Wuling Air EV, bantuan pemerintah nanti sekitar Rp25-35 juta. Ini masih kami hitung dan akan kami tetapkan segera,” ucap Agus usai Grand Launching PIDI di Jakarta, Selasa (14/3/2023).