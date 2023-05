New Brio RS Mengaspal Kian Mahal, Apa yang Bikin Mahal?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seakan tak ingin memberikan celah turunnya permintaan pasar di segmen city car, hanya berselang beberapa hari setelah lebaran usai, PT Honda Prospect Motor (HPM) langsung meluncurkan model terbaru Brio. Namun kian menggelitik pula, lantaran harga jual yang ditawarkan untuk varian tertinggi mobil tersebut, nyaris menembus angka psikologis untuk sebuah city car yaitu Rp250 juta. Harga Brio RS yang ditawarkan adalah Rp243,9 juta.Artinya harga mobil ini justru lebih mahal dari salah satu SUV kompak yang kelasnya justru di atas city car baik dari sisi fitur maupun spesifikasi teknis. Lalu apa saja yang membuat HPM sangat optimis terhadap mobil dengan segmen yang selalu punya peminat besar itu? Dipaparkan oleh Sales Marketing & Business Innovation Director, Yusak Billy bahwa mobil ini punya peminat yang besar sejak diluncurkan."Hal ini membuat Kami percaya bahwa dengan desain eksterior dan interior yang semakin sporty dan stylish, fitur semakin lengkap, serta didukung mesin terbesar di kelasnya dan efisien bahan bakar, Brio akan terus menjadi mobil pilihan. Tentu ini juga bakal memberikan rasa bangga bagi setiap pemiliknya. Soal harga, rasanya ini sudah sesuai dengan semua fitur baru yang tersemat di sana," papar Yusak Billy.Fitur Baru Diklaim MenterengNew Brio RS diklaim tampil semakin stand out di mana tampilan mobil yang lebih sporty serta penambahan berbagai fitur baru yang bisa dibilang mentereng. Perubahan tampilan eksteriornya meliputi New LED Headlights kini dengan LED Daytime Running Light, New Dark Chrome Front Grille Design with New RS Emblem. Kemudian New LED Fog Lights, New Power Retractable Black Door Mirror with LED Turning Signal, New Front Bumper Design, New Smoked Rear Combi Lamp, New Rear Bumper Design with Diffuser, New 15” Dark Chrome Sporty Alloy Wheel serta New Smart Entry System.Meski terlihat hanya bersifat aksesoris, namun peningkatan atau upgrade ini diklaim lebih tinggi ketimbang kenaikan harga yang ditetapkan di mobil tersebut. Apalagi semua hal itu memang menunjang penampilannya sebagai city car paling diminati di Indonesia saat ini.Ada pun pilihan warnanya mulai dari warna baru yaitu Electric Lime Metallic (Satya dan RS), lalu ada Stellar Diamond Pearl (RS) dan Meteoroid Gray Metallic (Satya & RS). Terdapat pula warna Phoenix Orange Pearl with two-tone color option (RS), Crystal Black Pearl (Satya & RS), Rallye Red (Satya) dan Taffeta White (Satya).New Honda Brio dibekali dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar. Selain itu juga transmisi 5 M/T dan CVT dengan Earth Dreams Technology, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.Sementara untuk interiornya, New Honda Brio RS kini dilengkapi dengan penambahan berbagai fitur baru yang semakin memudahkan serta membuat nyaman dan menyenangkan di sepanjang perjalanan yang meliputi New Seat Pattern Design. Ada juga desain baru panel di dashboard, lalu New One Push Ignition System, New Sporty Meter Cluster with Multi Information LCD Display, New 7” Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio serta New Illumination Light pada bagian tuas transmisi serta Audio Steering Switch.Bukan hanya versi RS yang kian menawan, versi Satya yang dulunya masuk kategori LCGC, juga diklaim semakin memikat. Penambahan berbagai fitur baru berupa New Headlamp with LED Daytime Running Light, New Chrome Front Grille Design, New 14” Two Tone Alloy Wheel serta New Front Bumper Design. Sementara pada bagian interior, New Honda Brio Satya kini hadir dengan New Auto Up/Down Window with Anti-Pinch, kemudian warna interior baru yaitu New Seat Pattern Design, door lining dan dashboard dipadu dengan warna abu-abu pada bagian roof lining-nya.New Honda Brio tersedia mulai dari New Honda Brio Satya S M/T yang dijual dengan harga Rp165.900.000, tipe E M/T dengan harga Rp180.600.000 dan tipe E CVT dengan harga Rp191.900.000. Sementara New Brio RS M/T dibanderol mulai Rp233.900.000 dan tipe RS CVT dengan harga Rp243.900.000.