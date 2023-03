Pilihan Mobil Listrik Bertambah dengan Renault Megane E-Tech

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ceruk mobil listrik memang tergolong masih minim pemain, sehingga Prestige Corp mengambil kesempatan dengan memasarkan Renault Megane E-Tech. Mobil asal Perancis ini hadir dengan sejumlah keunggulannya dan diyakini bisa bersaing dengan pemain yang sudah ada."Kami optimis Megane E-Tech yang murni 100 persen listrik dengan 22 fitur menariknya, dapat menjadi jawaban dan warna baru yang dapat bersaing dan memikat para pecinta otomotif di Indonesia,” Jelas Presiden Direktur Prestige Renault Indonesia, Rudy Salim, melalui keterangan resminya.Megane E-Tech memiliki panjang 4.200 mm, lebar 2.055 mm, tinggi 2.017 mm, jarak poros roda 2.685 mm dan ground clearance 135 mm.Dari segi desain, Megane E-Tech memiliki desain body ala crossover dengan garis aerodinamis dan sporty. Area fasia depan disematkan logo Renault yang dapat bersinar dan menerangi jalan, dikombinasikan lampu-lampu LED. Sektor kaki-kakinya tampak kokoh dengan penggunaan pelek berukuran 20 inci.Interior Megane E-Tech memiliki desain yang mewah dengan tersedianya beberapa fitur canggih. Sebut saja entertainment area yang terdiri dari meter cluster berukuran 12,3 inci, layar multimedia OpenR berukuran 9 inci dengan dukungan Google serta audio Harman Kardon, sampai wireless charging untuk mendukung ponsel pintar. Kemudian untuk material jok dan trim pintu, pihak pabrikan sengaja menggunakan material hasil daur ulang agar meningkatkan aspek berkelanjutan.Megane E-Tech juga telah dibekali 22 fitur Advanced Driving Assistance System (ADAS). Dengan begitu, pengemudi akan lebih dibantu dalam berkendara mobil.Soal performanya, Megane E-Tech dibekali dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga setara dengan 220 daya kuda. Baterai yang digunakan juga membuat mobil ini bisa melaju sejauh 450 kilometer, dan sistem pengecasannya sudah didukung dengan fast charging.Tertarik memilikinya? Megane E-Tech yang ditawarkan hanya tersedia 1 varian saja, yakni Iconic, dengan banderol Rp1.375.000.000 (on the road DKI Jakarta).Tentu saja kehadiran Megane E-Tech bisa menjadi alternatif apabila enggan menanti inden panjang untuk Toyota Bz4X yang dihargai Rp1.199.000.000 (on the road DKI Jakarta). Kemudian untuk mobil listrik dengan banderol di atas Rp1 miliar juga tersedia Lexus UX 300e yang dijual dengan harga Rp 1.431.000.000 atau Tesla Model 3 Standard yang dibanderol Rp1.500.000.000 (on the road DKI Jakarta).