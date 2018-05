Audi 'Jemput Bola' di Pusat Perbelanjaan

Beli mobil di pusat perbelanjaan? mungkin masih belum banyak dilakukan oleh orang-orang. Tapi percaya atau tidak, kepercayaan mereka yang ingin memiliki kendaraan, meningkat cukup tajam melalui pameran kecil-kecilan sebuah brand otomotif di berbagai pusat perbelanjaan.Hal itu juga yang dilakukan Audi untuk menjemput konsumen atau calon pembeli mereka. Menurut Marketing dan Public Relation Manager PT Garuda Mataram Motor (GMM), Herry Noverino, ini adalah strategi untuk lebih mendekatkan produk-produk Audi kepada konsumen mereka."Konsumen premium kami biasanya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengunjungi dealer kami. Sehingga kami hadirkan pameran ini, jadi sembari makan siang atau bertemu di mall bisa sekalian melihat-lihat," ujar Heri Rabu (2/5/2018) di Kota Kasablanka Jakarta.Meski melakukan pameran di pusat-pusat perbelanjaan, anak perusahaan dari Indomobil Group ini tetap memilih pusat perbelanjaan yang dituju. Mereka mencari mall yang memiliki pengunjung dengan karakteristik sesuai dengan konsumen mereka. Terlebih di pameran yang berlangsung di Kota Kasablanka ini sedang mengusung Audi A3 Sportback."Audi A3 ini merupakan mobil untuk generasi jaman now atau generasi langgas. Jadi kita juga pameran di tempat-tempat generasi jaman now," jelas Chief Operating Officer PT Garuda Mataram Motor, Jonas Chendana, dikesempatan yang sama.Selain melakukan pameran, Audi juga menyiapkan unit test drive untuk A3 Sportback. Selain itu mereka juga memberikan beberapa penawaran penjualan khusus untuk selama pameran."Untuk menunjang program pameran Audi A3 Sportback, PT GMM juga menawarkan program kepemilikan dengan menawarkan paket bunga 0 persen selama satu tahun," tambah Jonas.Audi A3 Sportback diluncurkan GIIAS 2017 untuk pertama kali. Hatchback satu ini dipersenjatai dengan mesin 1.200 cc TFSI dengan tenaga 110 daya kuda dan torsi 175 nm.Konsumen selama pameran juga sudah bisa membeli mobil ini selama pameran atau dealer resmi Audi di Indonesia. A3 Sportback bisa ditebus dengan harga Rp665 juta (on the road Jakarta) dengan tujuh pilihan warna.(UDA)