Honda Bangun Jaringan Mobil Bekas Bersertifikat di Yogyakarta

Ekawan Raharja • 12 Januari 2024 14:47



Yogyakarta: Honda Prospect Motor kini mulai mengembangkan jaringan mobil bekasnya di Yogyakarta. Mereka memanfaatkan dealer Anugrah Sejahtera di Yogyakarta sebagai lokasi one stop shopping experience. Melalui jaringan mobil bekas ini, konsumen bisa lebih mudah untuk membeli mobil baru dengan cara tukar tambah. Selain itu, dealer mobil bekas Honda bersertifikasi juga menjual mobil bekas Honda yang berkualitas dan tersertifikasi secara resmi. Dealer Anugerah Used Car ini merupakan Certified Used Car ke-6. Sebelumnya, dealer yang dikhususkan untuk jual beli mobil bekas ini sudah ada di Kelapa Gading Jakarta, Sawangan Depok Jawa Barat, Cimone, Tangerang, Puri Kembangan Jakarta, dan Muaro Jambi. Nantinya mobil-mobil bekas yang dijual melalui dealer ini akan mendapatkan sertifikasi yang secara resmi diberikan oleh Honda kepada mobil bekas dengan pemakaian di bawah 5 tahun, odometer dibawah 100.000 km, melalui pemeriksaan secara menyeluruh, serta direkondisi dengan menggunakan suku cadang asli. Segala pemeriksaan dan perbaikan dilakukan oleh teknisi yang terlatih sehingga kendaraan terjamin secara kualitas dengan harga yang bersaing. Selain mendapatkan mobil dengan kualitas terjamin, konsumen yang membeli mobil bekas di Dealer Certified Used Car juga akan mendapatkan perpanjangan garansi selama 1 tahun/20.000 km. Di samping itu, bagi konsumen yang sudah memiliki mobil Honda dan ingin mengganti dengan mobil baru, konsumen dapat melakukan trade-in atau tukar tambah secara mudah dan praktis dengan menjual mobil bekasnya ke Dealer Certified Used Car yang merupakan mitra resmi dari dealer resmi Honda dan di saat yang sama, konsumen dapat membeli mobil baru di dealer resmi Honda. "Kami akan terus berupaya untuk memberikan kemudahan kepada konsumen yang ingin membeli mobil Honda baru, kami juga menghadirkan program tukar tambah serta menyajikan pilihan terbaik dengan layanan yang handal bagi pelanggan kami,” ujar Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, melalui keterangan resminya.