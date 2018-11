APM Ikut Pamer Mobil Modifikasi di IMX 2018

Indonesia modification Expo (IMX) 2018 syarat dengan mobil-mobil modifikasi dan produsen komponen aftermarket lokal dan impor. Namun di antara kumpulan komponen untuk melakukan modifikasi tersebut, beberapa di antaranya terselip mobil-mobil garapan APM yang bekerja sama dengan beberapa merek non otomotif.Hal ini menjadi salah satu keunikan tersendiri untuk acara ini. Menurut pendiri National Modification & Aftermarket Association (NMAA) sekaligus ketua penyelenggara IMX 2018, Andre Mulyadi, bahwa ini menjadi keunikan tersendiri IMX. APM yang ikut, juga membawa mobil terbaru mereka yang merupakan hasil kolaborasi modifikasi dengan brand lain."Dari awal memang kami sudah menekankan bahwa sebisa mungkin APM yang ikut, juga membawa produk modifikasi mereka. Lantaran produk modifikasi yang biasanya ditelurkan APM, biasanya modifikasi ringan yang jarang terpikirkan oleh konsumen. Sehingga ini sangat mungkin diaplikasikan," ujar Andre beberapa waktu lalu.Saat pembukaan IMX 2018 pada Sabtu (17/11), ungkapan Andre pun terbukti. Dari 3 APM yang ikut serta (Suzuki, Datsun dan Honda), dua di antaranya menyajikan mobil modifikasi hasil kolaborasi. Ini menjadi inspirasi bagi para pengunjung yang datang ke acara ini, mengingat dengan kolaborasi ringan pun mampu melahirkan karya besar yang unik.Misalnya, mobil modifikasi Suzuki All new Ertiga yang berkolaborasi dengan Jakarta Sneaker Day, mereka menampilkan All new Ertiga dengan tampilan unik. Termasuk di bagian interiornya yang didandani sedemikian rupa menyesuaikan konsep yang diusung.Tak ketinggalan kolaborasi Datsun Indonesia dengan lokal sneaker Saint Barkley dan movement Educate Yourself, meluncurkan mobil modifikasi dan sneaker limited edition.Ada juga versi spesial kendaraan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMdes) yang berkolaborasi dengan industri modifikasi Indonesia.(UDA)