All New Toyota Agya GR Sport Bawa Sensasi Berkendara 'Racing'

Sensasi Suspensi yang Kaku Tegaskan Kesan Agresif

(UDA)

All New Toyota Agya GR Sport menawarkan sensasi berkendara yang sporty berkat pengembangan yang dilakukan oleh Gazoo Racing (GR). Tidak hanya soal performa saja, posisi berkendara dan sensasi yang ditawarkan terasa 'racing' untuk menemani sehari-hari berkendara.Tim medcom.id kini mendapatkan kesempatan untuk merasakan All New Agya GR Sport di Pulau Dewata. Sensasi sporty yang ditawarkan oleh GR sangat terasa, bahkan ketika pertama kali duduk di balik lingkar kemudi.Begitu juga ketika duduk di balik kemudi, kesan sporty ditawarkan melalui sentuhan signature GR Sport seperti dark silver ornament color kisi AC, GR Sport logo dan red stitch di jok depan dan bagian bawah kemudi sudah berbahan kulit sintetis, floor mat, serta leather shift knob. Jok semi bucket yang di desain oleh para insinyur GR tergolong cukup empuk busanya dan sayap di sisinya bisa menjaga tubuh tester driver medcom.id dengan tinggi 165 cm dan berat 72 kg dengan baik.Tetapi tester driver medcom.id merasa cukup sulit untuk mendapatkan posisi berkendara yang paling nyaman. Hal ini dikarenakan jok yang disematkan tidak ada pegaturan seat lifter (pengaturan ketinggian jok) dan pengaturan jok terbatas di tilt steering. Begitu juga dengan sandaran kepala yang terlalu menonjol, membuat posisi kepala terasa kurang rileks.Kemudian untuk jok belakang tampak standar dan menggunakan material fabrik, berbeda dengan jok depan yang menggunakan material seperti suade. Andaikan posisi jok bisa direbahkan lagi beberapa derajat, rasanya penumpang belakang akan terasa lebih nyaman.Area dashboard, khususnya tombol AC dan headunit, bisa dijangkau dengan mudah dan nyaman oleh pengemudi. Terlebih dilingkar kemudi terdapat stering wheel control yang bisa mengatur head unit cukup dengan jempol, tombol PWR untuk meningkatkan putaran mesin, dan paddle shift yang sangat membantu untuk mendapatkan performa yang diinginkan pengemudi.Performa All New Agya didukung mesin berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i yang menghasilkan tenaga 88 PS @ 6.000 rpm dan torsi 112,9 Nm @ 4.500 rpm. Tenaga yang ditawarkan ini kemudian disalurkan ke roda depan melalui CVT (Continuously Variable Transmission).Para insinyur GR mendesain suspensi All New Agya GR Sport lebih kaku/keras. Setting suspensi diselaraskan dengan performa mobil yang lebih kuat berkat mesin baru agar stabil kala di kecepatan tinggi ataupun menikung.Power steering dengan power motor yang lebih tinggi dibekali agar efek setir terhadap ban lebih responsif ketika diputar. Performa setir ini sangat membantu mobil ketika digunakan selap-selip di jalanan, dan dukungan paddle shift di balik kemudi juga membantu mempermudah pengemudi mengatur tenaga yang dibutuhkan.Pilihan para insinyur ini tentu sedikit mengorbankan kenyamanan penumpang yang ingin menikmati perjalanan secara santai. Terasa guncangan cukup kuat takala mobil ketika melewati jalan berlubang, terlebih ini dirasakan oleh penumpang di belakang.Jika kamu inginkan suspensi yang lebih lembut, mungkin bisa mengalihkan pilihan pembelian ke varian E atau G untuk All New Agya. Atau bisa juga memilih All New Daihatsu Ayla untuk styling yang berbeda pula.Saat ini Toyota menghargai All New Agya GR Sport M/T dengan harga Rp237,5 juta dan All New Agya GR Sport CVT diharga Rp253,5 juta (on the road DKI Jakarta). Kemudian tersedia varian E M/T dengan label Rp167,9 juta, 1.2 G M/T senilai Rp175,4 juta, dan 1.2 G CVT diharga Rp191,4 juta (on the road DKI Jakarta).