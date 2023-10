Isuzu Bakal Boyong Truk Masa Depan di JMS 2023, Inikah Penampakannya?

Ahmad Garuda • 23 Oktober 2023 08:23



Jakarta - Sejak pandemi Covid-19, Jepang tak pernah mengadakan pameran otomotif berskala dunia seperti Tokyo Motor Show. Namun tahun ini semuanya mulai berubah, dengan label baru yaitu Japan Mobility Show (JMS), bakal jadi ajang kembalinya para pabrikan otomotif unjuk teknologi terbaru. Salah satunya Isuzu yang memberikan bocoran truk masa depannya. Truk ini diklaim\ memiliki kecanggihan teknologi sekaligus ramah lingkungan di booth Isuzu JMS 2023. Pengalaman Isuzu sebagai pabrikan ternama kendaraan niaga sekaligus tertua dari Jepang, bakal diwujudkan melalui tema di JMS 2023; Innovation For You: Accelerate The Future of Transport. Tema tersebut merefleksikan komitmen Isuzu dalam menyongsong masa depan, dengan senantiasa berkembang bersama konsumen dimanapun dan kapanpun. Dari bocoran yang dihimpun redaksi Medcom.id, zona pamer besar Isuzu akan berada di East Hall 1 (EC01), yang menghadirkan ragam produk dan solusi sebagai bagian dari integrasi transportasi dan inovasi. Secara umum area dalam booth Isuzu terbagi atas tiga kategori, yakni Innovation for Earth, Innovation for Society dan Innovation for Life. Adapun teknologi masa depan truk yang siap mereka boyong adalah kendaraan niaga tangguh dan ramah lingkungan. Diawali dengan Isuzu Giga Fuel Cell yang hadir pertama kalinya ke publik di JMS 2023. Truk heavy duty berbahan bakar hydrogen yang diubah menjadi sel bahan bakar ini, dikembangkan bersama Honda sejak 2020. Keduanya menggabungkan teknologi dan keahlian masing-masing untuk menghadirkan truk Isuzu yang ramah lingkungan. Selanjutnya dihadirkan pula secara perdana ELF EV yang merupakan model pertama Isuzu ELF listrik menggunakan teknologi Battery Electric Vehicle (BEV), dengan menggunakan platform yang sama dengan ELF terbaru atau dikenal sebagai N-Series Full Model Change. Selain itu, di zona pamer mereka juga bakal diperkenalkan ELFmio. Model light-duty truck ini dirancang untuk mudah dikendarai oleh pengemudi yang memiliki SIM standar di Jepang. Inisiatif ini dilakukan Isuzu sebagai upaya memperluas kesempatan kerja pengemudi truk, sekaligus merespon terhadap kekurangan pengemudi truk di Jepang akibat angkatan kerja yang menua. Masih berkaitan dengan inovasi masa depan, ada juga program bernama EVision. Yaitu program solusi yang dapat membantu konsumen mencapai netralitas karbon dengan berbagai cara. Mengunjungi Pabrik Isuzu Momentum JMS 2023 ini juga dimanfaatkan PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) untuk mengunjungi pabrik Isuzu Fujisawa Plant. Mereka melihat dan menyelami teknologi Isuzu dari masa ke masa di Museum Isuzu Plaza. Kecanggihan teknologi diesel Isuzu terus berkembang dan berinovasi, menyuguhkan kendaraan masa depan yang ramah lingkungan. Termasuk kendaraan konsep Isuzu berbasis xEV (Fuel Cell), maupun konsep kendaraan elektrifikasi Isuzu yang dirancang khusus untuk kendaraan niaga. Perhelatan JMS 2023 bakal digelar di Tokyo Big Sight, Tokyo, Jepang selama 25 November hingga 5 November 2023 mendatang. Ajang adu inovasi dan teknologi antar pabrikan otomotif ini, sebelumnya bernama Tokyo Motor Show (TMS) yang digelar dua tahun sekali sejak tahun 1954.

