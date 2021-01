3 SUV Baru BMW untuk Orang Kaya Indonesia

New X1 sDrive18i

New X3 sDrive20i

New X5 xDrive40i xLine

BMW menyambut tahun baru 2021 dengan melakukan rangkaian penyegaran untuk lini sport utility vehicle (SUV) mereka di Tanah Air. Di awal tahun, mereka langsung melakukan penyegaran model X1, X3, dan X5.President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, menjelaskan ketiga model ini mendapatkan ubahan di sektor tampilan dan sejumlah inovasi lainnya. Bahkan dia juga menegaskan untuk model yang baru saja diluncurkan kali ini merupakan hasil rakitan dalam negeri melalui pabrik Gaya Motor, Sunter, Jakarta."Pada kuartal satu tahun ini, BMW Indonesia memulai kampanye komunikasi dengan menghadirkan tiga model X terbaru yang dikenal sebagai X-Crew. Kami memilih seri X sebagai model pertama yang diluncurkan tahun ini untuk memperkuat posisinya di segmen SUV premium, sekaligus memenuhi kebutuhan kendaraan yang serbaguna dan tentunya berikan sensasi dan kenyamanan berkendara," ungkap Ramesh Kamis (28/1/2021) melalui jumpa pers daring.Model ini merupakan entry level SUV yang ditawarkan oleh Jenama asal Jerman tersebut kepada konsumen di Indonesia. Para kaum borjuis bisa membeli compact SUV ini dengan menebus banderol Rp669 juta (off the road).New X1 sDrive18i hadir dengan gaya sporty yang kental melalui tampilan bumper, diffuser belakang, frame kaca, hingga pellek berukuran 18 inci y-spoke. Masuk ke kabin, penumpang akan disuguhkan standard comfort seats dan comfort access untuk membuka pintu tanpa menyentuh kunci.Di sektor hiburan sudah bisa terkoneksi dengan Apple Carplay dengan koneksi wireless. Selain itu mobil ini sudah dilengkapi fitur Parking Assistant dan Rear-view Camera untuk mempermudah saat parkir.Dapur pacunya didukung mesin TwinPower Turbo 1.500 cc 3-silinder 140 daya kuda @ 4.400 rpm dan torsi maksimal 220 Nm @ 1.250 Nm. Tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi dual-clutch 7-percepatan.New X3 sDrive20i lahir dengan memadukan tampilan yang kokoh dan sporty, dipadukan interior yang modern. Rival Mercedes-Benz ini menawarkan New X3 sDrive20i dengan harga Rp969 (off the road).Pembaruan di model ini hadir melalui desain pelek 19 inci V-Spoke, penggunaan comfort seat, trim interior dengan harga hitam, sentuhan baru di sejumlah tombol kontrol, hingga panoramic glass dengan roller blind.Pembaruan juga hadir di sektor transmisi melalui Steptronic 8-percepatan dengan gearshift paddles. Mendukung kinerja mesin 2.000 cc 4 silinder bertenaga 184 daya kuda dan torsi 300 Nm.Poin mencolok dari New X5 xDrive40i xLine adalah hadirnya kembali baris ketiga sehingga mobil ini bisa menampung hingga 7 orang penumpang. Sangat cocok untuk bepergian bersama keluarga besar di berbagai perjalanan.BMW mencoba melakukan pengaturan ulang jok dengan pengaturan bangku baris kedua, sampai comfort cushions di bagian sandara kepala berbalut kulit Alcantara. Kenyamanan kemudian semakin ditunjang dengan piranti suara Harman Kardon melalui 16 speaker dan didukung amplifier 464 watt 9 channel.Mobil ini didukung mesin 3.000 cc turbocharger twin-scroll dengan tenaga tidak kurang dari 340 daya kuda dan torsi hingga 450 Nm. Tenaga ini disalurkan ke seluruh roda melalui sistem penggerak xDrive dan didukung transmisi Sport Steptronic 8-percepatan lengkap dengan paddle shift.Dealer-dealer resmi sudah mulai menjual model ini dengan harga Rp1,559 miliar (off the road).(ERA)