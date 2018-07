Berburu Komponen dan Aksesoris di Otobursa 2018

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Otobursa Tumplek Blek 2018 kembali menawarkan konsep melapak bagi sebagian banyak pesertanya. Di tempat ini menjadi momen yang tepat untuk berburu suku cadang/komponen dan aksesoris untuk mobil kesayangan.Editor in Chief Otomotif, Panji Maulana, menerangkan Otobursa Tumplek-blek 2018 diikuti hingga 250 peserta. Mereka manawarkan berbagai suku cadang, aksesoris, dan berbagai perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan otomotif."Seiring berjalannya waktu, acara ini semakin besar dan menjadi magnet industri otomotif, pedagang, komunitas, dan penggemar otomotif tak cuma di Jakarta tapi sudah sampai di seluruh Indonesia. Terbukti pedagang dari luar kota bergabung dengan acara ini," ujar Panji Sabtu (21/7/2018) di Gambir Expo Kemayoran Jakarta.Salah satu peserta, Ade Muhammad Arbi, menawarkan berbagai suku cadang dan aksesoris untuk Suzuki Jimny. Lapaknya Garasi Aksesoris Jimny menawarkan berbagai suku cadang dan aksesoris Jimny mulai dari suku cadang resmi hingga aftermarket."Harga mulai dari Rp20 ribu hingga yang jutaan. Ini kita sesuaikan, Jimny ini banyak penggemarnya dari segala segmen, makanya kita sediakan juga semua kebutuhan mereka dari OEM part sampai aksesoris aftermarket," ujarnya kepada Medcom.id.Selain itu ada juga Garasi Sunroof milik Dewa yang ikut serta di Otobursa Tumplek-blek 2018. Di lapak ini menawarkan berbagai suku cadang dan aksesoris copotan dari mobil-mobil Malaysia dan Singapura."Kalau mobil-mobil yang banyak dicari suku cadangnya itu pecinta otomotif yang rata-rata ingin barangnya kembali ke original, gaya retro, dan berburu ke sini semoga saya bisa menyediakan," ujar Dewa.Otobursa Tumplek Blek 2018 sudah di buka mulai pukul 09.00 WIB hingga malam hari. Pengunjung bisa membayar tiket masuk Rp30 ribu (on the spot)(UDA)