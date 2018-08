Kerennya Mobil Konsep Offroad ala Isuzu

Tak seperti pabrikan lain yang menawarkan model edisi terbatas/limited edition. Namun berkat bantuan Arctic Trucks, kali ini Isuzu melahirkan duo konsep off road terbaru mereka, yang dirancang dan dikembangkan secara internal oleh Tim D-Max.Dilansir Carscoops, duo off road terbaru garapan Isuzu itu dibangun berdasarkan D-Max dan MU-X standar. Isuzu Konsep D-Max disebut memiliki peningkatan ground clearance 370 mm (14.6in), serta dilengkapi suspensi depan independen dan multi-link di bagian belakang dan peredam kejut kustom.Selain peningkatan ground clearence, D-Max juga memiliki departure angles 49,7 dan 38,5 derajat. Didukung sistem pengereman cakram 390 mm di depan dan cakram 355 mm di belakang, dengan kaliper enam dan empat piston. Sedangkan di bawah kap mesin terdapat bongkahan mesin turbodiesel 3.0 liter inline-four engine, dengan transmisi otomatis enam kecepatan.Aksesoris tambahan lainnya ada steel fenders dan bonnet, alloy bulbar, alloy tray dan sports bar, dan winches dengan kekuatan 4,536 kg. Termasuk pelek 12×20 inci dibungkus dengan ban Toyo M/D 38 inci.Tak berbeda jauh, secara visual dan teknis konsep Isuzu X MU-X dibekali kemampuan yang sama dengan D-Max. Perbedaan di antara keduanya terdapat pada desain interior dan departure angles MU-X 37,3 derajat.Meskipun mereka menyebut mobil tersebut masih dalam pengembangan, kemungkinan besar Isuzu konsep X D-Max dan MU-X belum akan masuk ke dalam jalur produksi dalam waktu dekat, karena produsen mobil Jepang itu belum mengumumkan apa pun tentang duo konsep off road-nya.(UDA)