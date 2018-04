Traga Mengaspal, Pick-up Bermesin Isuzu Panther

Komitmen Isuzu Indonesia untuk bermain di segmen mobil komersial ringan, cukup besar. Mereka pun memperkenalkan Traga sebagai produk terbaru mereka. Bahkan medium pick up ini untuk pertama kalinya meluncur di Indonesia dan pick-up pertama Isuzu yang berbasis mesin dari SUV Panther.President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Ernando Demily, menjelaskan bahwa produk ini dikembangkan oleh Isuzu Indonesia. Rival Mitsubishi L300 tersebut sengaja diproduksi di Indonesia dan akan di ekspor ke berbagai negara."Isuzu Traga adalah bagian komitmen kami untuk memperluas lini produk kami guna memenuhi kebutuhan customer Indonesia. Traga dirakit 100 persen di pabrik kami yang berada di Karawang, serta memiliki dan besar harapan kami untuk membawa Traga ke kancah yang lebih besar," ujar Ernando Senin (23/4/2018) di Djakarta Theater Jakarta.Traga diklaim memiliki ukuran bak kargo yang lebih luas. Ukurannya mencapai 4,6 meter persegi, atau 60 galon air. Untuk dapur pacunya, Traga menggunakan mesin 4JA1-L 2.500 cc bertenaga 19,5 kgm dan torsi 80 ps. Mesin ini sama persis dengan mesin yang digunakan Isuzu Panther.Sedangkan transmisinya menggunakan lima percepatan manual. Komponen satu ini sama dengan transmisi yang digunakan oleh Isuzu D-Max.Isuzu sudah mulai memasarkan Traga ke pasar Indonesia. Konsumen bisa meminangnya dengan harga Rp190 juta (on the road Jakarta)(UDA)