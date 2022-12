Kaleidoskop 2022: Daftar Mobil Listrik yang Melantai di Indonesia Beserta Harga (Part 2)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Industri otomotif mulai bergerak ke arah elektrifikasi. Sederet pabrikan otomotif pun mulai gencar meluncurkan line up kendaraan listrik mereka.Terbukti, di sepanjang tahun 2022, hampir semua brand berlomba memperkenalkan mobil elektrifikasi mereka.Ada yang memulai dengan kendaraan hybrid, namun tak sedikit pula yang langsung merilis kendaraan listrik berbasis baterai. Kemudian, beberapa brand lain hanya memperkenalkan namun belum resmi menjual.Tak hanya itu, pabrikan otomotif seperti Hyundai dan Wuling bahkan sudah memproduksi mobil listrik mereka untuk pasar Indonesia. Hal ini menjadi bukti kalau Indonesia memang diproyeksikan menjadi pasar potensial untuk mobil listrik.Berikut ini daftar mobil listrik yang melantai di Indonesia tahun 2022:Pabrikan Toyota juga tak mau kalah. Setelah merilis beragam kendaraan hybrid, kini brand asal Jepang tersebut turut bersaing di pasar mobil listrik lewat model bZ4X yang diluncurkan awal November 2022.Mobil listrik pertama Toyota ini dijual dengan harga Rp1,190 miliar (on the road DKI Jakarta).Kesuksesan Hyundai Ioniq 5 membuat jenama asal Korsel lainnya yakni Kia juga bergerak cepat untuk melepas mobil listrik mereka ke pasaran.Kia EV6 GT-Line diperkenalkan pada ajang GIIAS 2022. Namun Kia Indonesia baru resmi dijual di akhir tahun tepatnnya di bulan Desember 2022.Terkait harga, EV6 GT-Line dilepas dengan harga Rp1,190 miliar (on the road DKI Jakarta). Harga tersebut lebih mahal ketimbang saudaranya, Hyundai Ioniq 5, yang ditawarkan hanya Rp859 juta.Mercedez-Benz tidak mau ketinggalan dengan kompetitornya, BMW, untuk memulai era elektrifikasi di Tanah Air. Merek asal Jerman ini resmi bermain di segmen mobil listrik murni dengan menghadirkan EQS.EQS yang tersedia dalam dua varian EQS 450+ AMG Line dan EQS 450+ Electric Art; dan the new EQE 350+ Electric Art.Konsumen sudah bisa meminang EQS 450+ Electric Art dengan banderol Rp2,9 miliar. Sedangkan varian EQS 450+ AMG Line dihargai Rp3,4 miliar (off the road).Selain EQS, mobil listrik lain yang juga sudah dipasarkan Mercedes-Benz yakni EQE lewat varian the new EQE 350+ Electric Art.Terkait harga, EQE 350+ Electric Art dibanderol sedikit lebih dibanding EQS, yakni seharga Rp2,2 miliar (off the road)