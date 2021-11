Harga Mitsubishi Xpander & Xpander Cross Diumumkan, Ada Insentif PPnBM

(ERA)

Mitsubishi secara resmi memulai penjualan Mitsubishi Xpander dan Mitsubishi Xpander Cross di Indonesia. Mereka menawarkan dengan mulai dari Rp249 jutaan sampai Rp320 jutaan.Secara keseluruhan, model Xpander ditawarkan dalam 7 varian dan varian Ultimate sebagai top produknya. Sedangkan Mobil ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp249,9 jutaan hingga Rp299,7 jutaan (on the road DKI Jakarta). Selain itu, model Xpander Rockford Fosgate Black Edition juga masih ditawarkan dengan harga Rp273,9 juta untuk transmisi manual dan Rp283,8 juta untuk transmisi otomatis (on the road DKI Jakarta)Berbeda dengan Xpander Cross yang ditawarkan dalam 3 varian dengan rentang harga Rp294,6 jutaan sampai Rp320,2 jutaan. Begitu juga untuk Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition masih ditawarkan dengan harga Rp308,6 jutaan (on the road DKI Jakarta).Kedua mobil keluarga ini juga termasuk ke dalam daftar insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Diskon yang diberikan relaksasi pajak ini mencapai Rp27 jutaan.President Director of PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Naoya Nakamura, menyebutkan kehadiran model barunya semakin menegaskan komitmennya untuk menjadi partner yang dapat diandalkan dan menemani setiap petualangan hidup para penggunannya.Kami berkomitmen untuk terus berkembang bersama masyarakat Indonesia dan menjadi partner setia dalam menghadapi berbagai petualangan hidup kedepannya,” ungkap Naoya Nakamura Kamis (11/11/2021) di GIIAS 2021.Tidak hanya menghadirkan produk-produk terbarunya, MMKSI juga membawa inovasi terbarunya yaitu MIRA, Mitsubishi Virtual Assistant yang akan membantu konsumen untuk mendapatkan informasi produk serta layanan yang tersedia.