BMW Boyong Plug-in Hybrid i8 ke We The Fest 2018

Banyak cara yang dilakukan agen pemegang merek (APM) untuk berinteraksi dengan konsumennya selain kegiatan khusus otomotif. Seperti yang dilakukan BMW Group Indonesia, mereka ikut serta dalam ajang festival musik, seni dan gaya hidup tahunan We The Fest melalui BMW i8.Mobil ini dimodifikasi secara kelir yang merupakan hasil kolaborasi antara Christian Rijanto, Co-Founder dan Creative Director dari Ismaya Group dengan seniman ultraviolet Rony "Rebellionik" Rahardian. Tampil sebagai Official Electrifying Partner acara tersebut, BMW menggunakan festival ini untuk memperkenalkan terobosan terdepannya yakni mobil listrik plug-in hybrid.BMW i8 dengan sentuhan seni grafis ultraviolet ditampilkan di Hall D-J4, JIExpo Kemayoran menjadi daya tarik yang unik bagi pengunjung festival musik, seni dan gaya hidup. Melalui platform social media dengan #ElectrifyngWTF18, BMW mengkampanyekan pentingnya memperhatikan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.“Kolaborasi dengan We The Fest memiliki misi khusus untuk menjadikan mobil listrik sebagai bagian dari kehidupan kaum muda urban di Indonesia. Pengamatan kami menunjukkan bahwa ethical living atau eco living secara perlahan mulai menjadi bagian dari prinsip hidup konsumen Indonesia," ungkap Marketing Director BMW Group Indonesia, Helena Abidin melalui keterangan persnya.Ia melanjutkan bahwa sebagai brand yang visioner dan inovatif, mereka menghadirkan mobil sport yang progressif BMW i8 dengan desain yang modern. Mobil ini memiliki performa tinggi namun sangat ramah lingkungan sebagai bagian dari misi mereka memperkenalkan mobilitas ramah lingkungan di Indonesia."Kami percaya kebutuhan akan mobil-mobil listrik akan terus meningkat kedepannya dan kami sangat siap untuk menghadirkan model-model lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia.”Co-Founder dan Creative Director dari ISMAYA Group, Christian Rijanto menambahkan bahwa pengalamannya mengendarai BMW i8 sebagai bagian dari BMW #RoadToCoachella di California, Amerika Serikat, membuka matanya bagaimana BMW Group benar-benar serius dalam mewujudkan visi mobilitas masa depan.Acara ini akan berlangsung selama 3 hari, 20-22 Juli 2018 di JIExpo Kemayoran menampilkan musisi dunia seperti James Bay, Lorde, Odesza, Miguel, SZA, penyanyi asal Korea Selatan, Eric Nam, Party Favor, The Sam Willows, Vince Staples, Basenji, band asal Malaysia, Midnight Fusic, dan masih banyak lagi.Selain musisi internasional, musikus tanah air juga turut ambil bagian, seperti Afgan, Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo, Dipha Barus, Monkey to Millionaire, Peewee Gaskins, Petra Sihombing, penyanyi lagu 'Gemintang' Andien Aisyah, Seringai, Barasuara, Padi Reborn, GAC, juga Teza Sumendra.(UDA)