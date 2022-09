Yuk Intip Perbandingan New Xpander Cross dengan Versi Sebelumnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mitsubishi menghadirkan beragam pembaruan pada model New Xpander Cross yang diluncurkan di pameran otomotif di GIIAS 2022 lalu.Tak hanya penyegaran di sisi eksterior dan interior, New Xpander Cross juga sudah dibekali fitur-fitur canggih yang tidak dimiliki versi sebelumnya.Di eksterior ada beberapa perubahan di bagian depan, mulai dari desain headlamp baru, grille baru, front under garnish dengan aksen silver metallic di bagian bawah kendaraan agar kesan agresif dipadu dengan desain bumper baru.Roof rail yang tadinya berwarna silver dirubah menjadi hitam untuk menegaskan kesan SUV. Desain velg baru 17 inci serta improvement wheel arc folding menambah tampilan New Xpander Cross lebih proporsional.Di dalam kabin, konsumen akan merasakan kemewahan lewat LED meter 8 inchi dan wireless charging, serta setir kemudi dengan banyak tombol yang diadposi dari desain setir Pajero Sport. Kelegaan kabin serta ruang penyimpanan juga semakin dimaksimalkan.Terdapat New Design High Contrast Meter Cluster with Color MID, New Synthetic Leather Seat with Heat Guard Function, New Rear Armrest with Cup Holder, New Rear Dial AC Garnish, New Rear USB Port on front console.Keunggulan lain Xpander Cross anyar dengan versi lama terdapat di kekedapan mobil berkat cover peredam yang dipasang di beberapa titik area mesin.Peningkatan di sektor suspensi juga dihadirkan Mitsubishi pada model New Xpander Cross.Sektor lain yang dimaksimalkan Mitsubishi terhadap Xpander Cross yaitu bagian suspensi yang semakin menambah kenyamanan pengemudi dan penumpang. Di bagian suspensi belakang diperbesar seperti yang ada di model Pajero Sport.Dengan ground clearance yang relatif tinggi, kenyamanan pengemudi dan penumpang ditopang dengan pemasangan bracket suspension di bagian depan dan structural adhesive di bagian belakang.Keunggulan di suspensi ini juga berdampak pada handling New Xpander Cross lebih stabil dan optimal saat bermanuver. Handling yang responsif juga terasa ketika di kecepatan rendah.Xpander Cross pada dasarnya sudah memiliki beragam fitur keselamatan. Namun untuk model terbaru pihak Mitsubishi menambahkan beberapa fitur baru demi mengangkat level Xpander Cross. Adapun fitur-fitur baru tersebut antara lain New Speed Sensitive Automatic Door Lock, New Electric Parking Brake (EPB) with Brake Auto Hold.Tak cukup itu saja, jenama asal Jepang berlogo tiga berlian juga menambahkan fitur Active Yaw Control (AYC) yang tidak dimiliki kompetitor sekelas.Fitur Active Yaw Control (AYC) merupakan fitur yang biasa ditemukan pada mobil-mobil premium. Fitur ini berfungsi memberikan kontrol pengereman saat menikung tajam, sehingga mobil tidak mengalami limbung, serta laju mobil saat menikung lebih akurat sesuai dengan keinginan pengemudi bahkan di jalan licin sekalipun.Fitur ini memiliki lima braking level yang beroperasi otomatis sesuai kebutuhan. AYC bekerja dengan cara memberikan kontrol di bagian roda depan, sehingga kendaraan tetap terasa stabil serta mencegah gejala under steer.Informasi saat AYC bekerja juga tampil di MID, khususnya ketika mobil menikung ke kiri ataupun ke kanan. Namun perlu dicatat, AYC hanya bekerja saat mobil menikung dalam kecepatan relatif tinggi, ketika roda membutuhkan kontrol rem saat bermanuver.Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI, Tetsuro Tsuchida mengaku sangat senang dengan kehadiran model baru Xpander Cross. Menurutnya, model sebelumnya masih dicari dan harga bekasnya juga masih tinggi. Dengan demikian, peningkatan level di New Xpander Cross jelas memberikan value lebih bersaing dengan kompetitor sekelas seperti Rush, Terios, XL7, dan BR-V."Kami sangat puas dan bahagia memilikinya (Xpander Cross). Selain itu, pelayanan yang diberikan juga cukup bagus untuk memuaskan konsumen dan Xpander mobil bekasnya masih sangat dicari. Harga bekasnya juga sangat tinggi hingga sekarang, jadi nilai invetasi cukup bagus. Kami tetap optimis walau pasar sudah banyak kompetitor," terang Tetsuro Tsuchida.Lebih lanjut, General Manager of Sales & Marketing Division PT. MMKSI, Amiruddin mengatakan model New Xpander Cross akan dioptimalkan menjangkau masyarakat Indonesia dengan jaringan dealer yang sudah tersebar di semua kota di Indonesia.“Saat ini kami sudah mempunya 165 outlet passenger car dealer kami sudah mempunyai 330 outlet workshop authorized, kami sudah mempunyai jaringan penjualan partshop lebih dari 3.000 partshop. Kami tidak hanya memberikan kendaraan dengan fitur yang dibutuhkan konsumen tapi juga memastikan fitur itu dapat dimengerti oleh konsumen dengan baik dan dijamin apabila ada kerusakan atau keluhannya,” beber Amirudin.