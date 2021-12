DFSK Jor-joran di GIIAS Surabaya, Tawarkan Promo Cicilan Ringan Hingga Hadiah Emas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2021 menjadi ajang eksistensi jenama Tiongkok, DFSK dalam industri otomotif tanah air.Pada pameran penutup tahun 2021 yang berlangsung tanggal 8-12 Desember di Grand City Convex Surabaya ini, DFSK menghadirkan beragam penawaran menarik untuk konsumen setia di Jawa Timur khususnya Surabaya.DFSK memboyong line up andalannya, mulai dari DFSK Glory 560, DFSK Glory i-Auto, hingga kendaraan komersial DFSK Super Cab yang sudah teruji tangguh. Selain itu juga ada DFSK Gelora yang multifungsional untuk mengakomodir kebutuhan kendaraan komersial para pengusaha.Di GIIAS Surabaya 2021 yang baru saja diresmikan, DFSK menawarkan DFSK Glory i-AUTO seharga Rp 380 juta, dan DFSK Glory 560 sudah bisa dibawa pulang dengan mahar mulai dari Rp 239 jutaan (on the road Surabaya) atau cicilan per bulan mulai Rp 3,6 jutaan saja.Selain itu, konsumen juga bisa mendapat promo angsuran ringan per bulannya serta hadiah langsung berupa Smart TV berukuran 43 inci, cashback senilai jutaan rupiah, dan hadiah utama berupa emas dengan berat puluhan gram bagi konsumen di GIIAS Surabaya 2021.Bagi pengusaha dan pelaku UMKM yang membutuhkan kendaraan komersial DFSK Super Cab juga mendapat kemudahan dengan harga mulai dari Rp 162 jutaan (cicilan mulai Rp 3,6 jutaan per bulan). Sedangkan untuk DFSK Gelora ditawarkan mulai dari Rp 188 jutaan (dengan cicilan mulai Rp 4 jutaan per bulan).Untuk urusan kredit kendaraan, konsumen tidak perlu khawatir karena DFSK sudah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan yang sudah terpercaya seperti MTF, Adira Finance, BAF, Mitsui, Oto, MAF, Clipan, dan Maybank.“Kami ingin memberikan kesempatan kepada konsumen di Surabaya untuk mendapatkan kendaraan DFSK impian mereka melalui GIIAS Surabaya 2021. Terlebih, acara ini dilangsungkan di akhir tahun dan banyak konsumen yang membutuhkan kendaraan baru untuk menunjang berbagai aktivitas mereka," kata PR & Media Manager PT Sokonindo Automobile, Achmad Rofiqi, di GIIAS Surabaya 2021.Beragam program promo seperti harga yang kompetitif serta cicilan ringan ini hanya berlaku khusus untuk pembelian kendaraan di GIIAS Surabaya 2021.