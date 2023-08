All New Toyota Alphard, Starter Pack Mobil Sultan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Para sultan di Indonesia kini bisa mendapatkan All New Toyota Alphard. Mobil keluarga premium ini hadir dengan desain dan fitur baru dengan opsi hybrid untuk performa dan emisi yang lebih ramah lingkungan.President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda, menjelaskan Alphard mendominasi segmen Premium Luxury MPV di Indonesia, di mana tahun 2022 lalu market share-nya mencapai 85 persen. Perusahaan berkomitmen untuk terus menghadirkan Mobility for All yang sesuai kebutuhan pelanggan, sekaligus melengkapi line-up kendaraan elektrifikasi."Sekarang, All New Alphard hadir dengan penampilan yang lebih bermartabat dan canggih, memberikan hospitality dan kemewahan sejak pelanggan masuk ke dalam mobil, terintegrasi dengan teknologi elektrifikasi untuk menjamin mobilitas paripurna yang ramah lingkungan, dan lebih aman berkat teknologi Toyota Safety Sense dan pembaruan telematika T Intouch,” jelas Ueda pada Kamis (10-8-2023) di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.Para insinyur di Jepang mendesain All New Alphard bermodalkan platform Toyota New Global Architecture (TNGA) dengan target pengurangan noise vibration harsh (NVH). Aplikasi peredam kejut yang diterapkan sanggup meredam getaran sekitar 30 persen dibandingkan pendahulunya.Penggunaan platform baru membuatnya memiliki panjang 5.010 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.945 mm, dan wheelbase 3.000 mm sehingga kabin yang ditawarkan juga lebih luas. Jarak sandaran seluruh baris bangku kini 2.205 mm dari sebelumnya 2.195 mm, sehingga menambah ruang kaki penumpang, di mana jarak sandaran bangku baris ke-1 dan ke-2 mencapai 1.315 mm dari sebelumnya 1.310 mm.Konsep Hospitality diperlihatkan oleh beberapa sentuhan yang memberikan pengalaman berkesan, mulai dari masuk-keluar kendaraan hingga dalam perjalanan sendiri. All New Alphard menjadikan kenyamanan bangku tengah sebagai prioritas pengembangan, sehingga kendaraan dapat digunakan sebagai super-luxury mobile office atau private room yang sangat nyaman.Panel instrumen di balik kemudi berukuran 12.3 inch Full TFT dan Head Up Display (HUD) di atasnya, 14 inch High Grade Audio Monitor di tengah dashboard, wireless charger, dan Electrostatic Switch di kemudi ada pada semua tipe.Fitur kenyamanan lainnya adalah Power Back Door with Voice Command dan Digital Video Recorder sebagai dashboard camera yang dapat terintegrasi dengan smartphone. Tipe 2.5 HV mendapatkan paddle shift, Detachable Smartphone-like Remote Control, natural leather seat, dan seat massage. Sedangkan, tipe 2.5 G dan 2.5 HV disematkan Captain Seat with Large Headrest and Electric Power, di mana jok tipe 2.5 G dibungkus synthetic leather.All New Alphard yang diluncurkan di GIIAS 2023 memiliki 4 pilihan tipe. Mulai dari basic model 2.5 X, 2.5 G, dan 2.5 HV.Tipe 2.5 X dan 2.5 G dilengkapi gasoline engine berkode 2AR-FE 2.494 cc 4-silinder bertenaga 179 daya kuda @ 6.000 rpm dan torsi 235 Nm @ 4.100 rpm yang diteruskan oleh transmisi CVT ke roda depan. Sedangkan varian 2.5 HV menggunakan mesin hybrid berkode A25A-FXS 2.487 cc 4-silinder bertenaga 187 daya kuda @ 6.000 rpm dan torsi 239 Nm @ 4.300–4.500 rpm.Nah para sultan yang tertarik membeli MPV premium ini bisa memesannya dengan harga mulai dari Rp1.356.100.000 hingga Rp1.660.500.000 (on the road DKI Jakarta).