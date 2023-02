Honda Boyong 16 Model Andalan di IIMS 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Honda kembali berpartisipasi dalam Indonesia International Motor Show ( IIMS ) 2023 yang berlangsung pada tanggal 16 - 26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada ajang IIMS tahun ini, Honda menyediakan berbagai program penjualan menarik serta display produk terbarunya.Booth Honda mengusung tema “Advanced and Sporty” terletak di Hall D2 yang menampilkan sebanyak 16 model unggulan termasuk produk terbaru Honda yaitu Honda WR-V.Pengunjung juga dapat melihat berbagai produk pada beberapa zona di booth Honda seperti zona Ignite Red yang terdiri dari Honda WR-V RS, All New Honda Civic RS dan All New Honda HR-V RS. Kemudian juga terdapat zona BRIO World, Honda City Hatchback RS, All New Honda BR-V serta Honda Sensing Area.Di IIMS tahun ini, Honda mengadakan promo bertajuk "Rame-Rame Beli Honda” yang meliputi DP ringan mulai dari 10 persen, bunga 0 persen, cicilan ringan mulai dari Rp 2 Juta, tenor hingga 7 tahun, serta program Trade In.Bagi konsumen yang melakukan pembelian unit mobil Honda di IIMS 2023 akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah utama liburan ke Hongkong serta hadiah menarik lainnya yaitu puluhan Smartphone dan Lucky Dip dengan total hingga ratusan juta rupiah. Kemudian juga ada free voucher service dan parts."Honda di IIMS 2023 bertujuan untuk menyegarkan pasar pasar otomotif di awal tahun 2023 terutama dengan menghadirkan produk terbaru dan menawarkan program penjualan yang menarik bagi konsumen. Dengan berbagai fasilitas dan hiburan menarik yang kami siapkan, kami percaya booth Honda akan menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung," kata Director Honda Jakarta Center, Hendra Kustiawan.Untuk memanjakan konsumen dan pencinta Honda, nantinya akan ada hiburan yang diisi penampilan dari Wika Salim dan Maliq & d'essentials pada akhir pekan.