Bridgestone Bawa Lukisan di IIMS 2024, Terinspirasi dari Ban

Ekawan Raharja • 16 Februari 2024 11:43



Jakarta: Bridgestone kembali ikut serta di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 hingga 25 Februari 2024. Uniknya mereka tidak hanya membawa sejumlah ban produksi mereka, namun juga menampilkan lukisan yang unik. Produsen ban asal Jepang itu memamerkan sebuah karya seni yang baru pertama kali hadir di dunia yang dinamakan Master the Art of Ultra Performance. Instalasi seni ini memadukan kecerdasan buatan (AI) dengan kuas dengan penggambaran mobil yang dipacu secara ekstrim pada lintasan sirkuit. Hasilnya tidak hanya mendemonstrasikan kemampuan ban Bridgestone dari sisi grip, handling dan control pada kecepatan tinggi, tapi juga menghasilkan sebuah karya seni yang unik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karya seni ini merupakan buah tangan seniman Generative AI, Radar Boy 3000, berkolaborasi dengan pelukis Andy Yang. President Director Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, menjelaskan optimis menatap perkembangan industri otomotif tanah air sehingga perusahaan memutuskan kembali menjadi Official Tire Partner IIMS 2024. Hal ini merupakan bentuk dukungan perusahaan ban pada perkembangan dunia otomotif tanah air. “Sebagai salah satu produsen komponen pendukung industri otomotif, kami tentu memiliki kewajiban untuk turut mengembangkan dunia otomotif di Indonesia, utamanya dalam menghadirkan produk ban berteknologi tinggi dan berkualitas unggul bagi konsumen tanah air. Untuk itu, kami terus berkomitmen untuk hadir dan mendukung gelaran pameran otomotif seperti IIMS,” ujar Mukiat pada Kamis (15-2-2024). Selama pameran berlangsung, rival dari Hankook dan Goodyear ini memberikan promo berupa potongan harga hingga 30 persen untuk setiap pembelian ban dan gartis biaya pemasangan, balancing, nitrogen dan tire valve, serta diskon spooring sebesar 25 persen. Kemudian konsumen juga berkesempatan mendapatkan hadiah Lucky Draw berupa skuter listrik, tablet dan smartphone Android, smartwatch, wireless earphone, dashcam hingga tumbler Corkcicle. Mereka juga menantang para pengunjung untuk mengikuti lomba membuat video mengenai booth Bridgestone dengan hadiah utama berupa satu unit MacBook Air 15 M2.