Toyota GR86 Usung Konsep Classic Sportcar

Toyota memperkenalkan banyak mobil baru dengan label Gazoo Racing (GR) untuk pasar otomotif nasional. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah kehadiran Toyota GR86.All New GR86 yang menjadi penerus dari 86. Sportcars ini mengambil inspirasi pengembangan dari AE86 yang hadir di era 1980-an, dan kini telah menjadi salah satu classic sportscar yang dikagumi oleh para pecinta otomotif.Kini memasuki generasi terbaru, GR86 merupakan mobil yang langsung ditangani dan dikembangkan oleh GR sehingga memperoleh manfaat dari keterlibatan dan pengalaman tim balap Toyota Gazoo Racing dalam memenangi berbagai ajang motorsport internasional. Diperkenalkan secara global pada Desember 2021 lalu, sport coupe ini memberikan titik masuk baru ke jajaran GR bagi para penggemar sports car di seluruh dunia.All New GR86 tidak hanya hadir dengan bahasa desain eksterior dan interior baru yang lebih agresif serta sporty, namun juga dengan mesin baru yang lebih bertenaga. Mesin baru All New GR86 memiliki kapasitas 2.400 cc bertipe boxer engine untuk mempertahankan Center of Gravity yang rendah. Sehingga, dengan rasio kompresi yang sama yaitu 12,5:1, tenaga yang dihasilkan memiliki capaian maksimal 235 PS @ 7.000 rpm dengan torsi 250 Nm @ 3.700 rpm.Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan 86 ini mendapatkan sambutan yang baik sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 2012. Keinginan pelanggan terhadap sebuah sportcar yang memiliki handling yang responsif berkat center of gravity yang rendah, dan juga mudah serta nyaman menjadi nilai utama yang ditawarkan oleh keluarga 86."Kami hadirkan All New GR86 sebagai generasi kedua di Indonesia dengan desain yang lebih agresif dan sporty, serta mesin baru yang lebih bertenaga. Dan bagi pelanggan yang ingin tampil beda, special untuk GR 86 kami telah menyiapkan Official GR Aeroparts dan TCO GR part yang di desain untuk menguatkan karakter sporty GR 86,” kata Anton Kamis (11-8-2022) di Gaikindo Indonesia International (GIIAS) 2022.Konsumen sudah bisa memesan GR86 dalam 2 varian yakni 2.4L A/T dengan harga Rp938,5 juta atau varian 2.4 M/T dengan harga Rp922 juta (on the road).