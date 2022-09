SUV Seken Masih Dicari, Cek Harga Bekas Pajero Sport

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Harga bekas Pajero Sport

Performa dan fitur

(PRI)

Jakarta: Ada banyak alasan konsumen dalam menentukan kendaraan pilihan. Selain faktor-faktor seperti kualitas, desain, kenyamanan, performa, hingga fitur yang ditawarkan, faktor layanan purna jual dari sebuah brand otomotif juga sangat menentukan.Tak hanya itu, karakter lain dari konsumen Indonesia juga selalu mempertimbangkan harga jual kembali yang relatif tinggi.Selain segmen MPV yang masih menjadi model terlaris, jenis kendaraan SUV bekas juga masih diincar konsumen. Salah satu model SUV bekas yang saat ini terpantau dijual dengan harga tinggi yaitu Mitsubishi Pajero Sport Berdasarkan harga terbaru dari Mitsubishi , saat ini Pajero Sport dijual mulai dari Rp537,6 juta untuk tipe terendah (Exceed 4x2 MT), sedangkan tipe tertinggi Dakar Ultimate 4x4 AT dibanderol Rp720,5 juta.Lalu bagaimana dengan harga bekas Pajero Sport di pasaran sekarang? Berdasarkan pantauan beberapa situs jual beli mobil bekas, harga Pajero Sport tahun 2021 masih berada di kisaran Rp500 jutaan.Untuk keluaran 2019 rata-rata harga yang diplot masih di rentang Rp450 juta - Rp480 juta. Sedangkan untuk model keluaran tahun 2018, harganya juga masih mencapai Rp400 jutaan.Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Tetsuro Tsuchida mengatakan bahwa harga jual Pajero Sport yang stabil dikarenakan fasilitas dan layanan purna jual optimal yang didukung jaringan dealer resmi di seluruh Indonesia."Segala layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Mitsubishi kepada konsumen di Indonesia yang dilengkapi dengan jaringan diler resmi dan fasilitas perbaikan kendaraan yang tersebar di seluruh Indonesia, akan memastikan kualitas produk serta nilai jual kembali kendaraan Mitsubishi tetap tinggi sehingga menjadi nilai investasi yang baik untuk konsumen," ujar Tsuchida.Selain karena layanan purna jual, harga jual yang tinggi juga disebabkan SUV tersebut sangat populer sehingga para penjual mobil bekas juga mempertimbangkan minat pembeli yang tinggi."Naik Mitsubishi Pajero Sport itu merasakan aura lebih tersendiri. Kita akan merasa lebih gagah dan macho. Bahkan kalau turun dari Pajero Sport itu wibawanya jadi naik banget," kata Ayodhia Nugroho, warga Jakarta Selatan pengguna Pajero Sport.Pajero Sport mengusung mesin diesel 4N15 2.400 cc MIVEC dengan turbocharched intercooled. Tenaga yang dihasilkan mencapai 181 PS pada 3.500 rpm dengan torsi maksimal 430 Nm pada 2.500 rpm.Ground clearance setinggi 218 milimeter dinilai ideal untuk kondisi jalanan di Indonesia sehingga nyaman melibas jalur on road, off road, hingga jalanan rusak sekalipun.Sisi interior dirancang semakin mewan dan nyaman. Kabin yang lapang disokong pembaruan pada New Head Unit 8” dengan Smartphone-Link Display Audio (SDA), New LCD Meter Cluster 8” 2, Multi Around View Monitor, New Design Dual Zone Climate Control AC, New Auto Dimming Rear-view Mirror, New Hand Free Steering Switch, New Floor Console, dan New AC Power Outlet.Untuk fitur keselamatan terdapat Active Stability and Traction Control (ASTC) membuat pengendalian mobil jadi lebih baik dalam berbagai kondisi jalan dan cuaca. Terdapat 4 sensor di depan dan 4 sensor di belakang.Lalu ada fitur Ultrasonic Miss-acceleration Mitigation System (UMS). UMS akan menyalakan suara serta menampilkan peringatan saat sensor mendeteksi ada objek di depan atau belakang untuk mencegah mobil melaju mendadak tanpa disengaja.Kemudian ada Electronic Brake Distribution (EBD), serta Blind Spot Warning (BSW) with Lane Change Assist (LCA) yang mampu mendeteksi kendaraan posisi titik buta di belakang, serta kanan dan kiri mobil.