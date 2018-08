Apa Saja Keunggulan All New Hyundai Santa Fe?

PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) meluncurkan All New Hyundai Santa Fe pada ajang Gaikindo Indonesia Intenational Auto Show 2018 (GIIAS), baru-baru ini. Melalui produk barunya ini, Hyundai ingin menampilkan inovasi dan desain kelas dunia.Presiden Direktur PT HMI Mukiat Sutikno mengatakan tampilan baru dari keluarga SUV Hyundai ini dilihat dari desain twin headlight yang tajam meruncing, disertai gril depan khas signature Hyundai, yaitu cascading grille. Tampilan eksterior depan ini juga diterapkan pada All New Hyundai Santa Fe generasi keempat sehingga terlihat lebih strong, bold, dan charismatic."Sebagai bentuk apresiasi kami terhadap kepercayaan dan kesetiaan pelanggan Hyundai, kami hadirkan Hyundai All New Santa Fe generasi keempat ini di Indonesia. Ini juga merupakan komitmen kami untuk menghadirkan mobil-mobil Hyundai dengan desain dan kualitas global," ujar Mukiat dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018.All New Hyundai Santa Fe dihadirkan dalam dua varian, yaitu GLS dan XG untuk varian atas. Untuk power train dari All New Hyundai Santa Fe tersedia dua pilihan mesin, yaitu gasoline 2.4 MPid-CVVT dengan transmisi automatic shiftronic-6 speed dan diesel R2.2 CRDi EVGTurbo dengan transmisi automatic shiftronic-8 speed.Improvementnya terdapat pada gear-1 dan gear-2 untuk start dan akselerasi. Sedangkan pada gear-7 dan gear-8 untuk peningkatan fuel efficiency yang lebih baik dan perbaikan pada Noise Vibration and Harshness (NVH).Menurut Mukiat, ada tiga faktor yang membuat eksterior dari All New Hyundai Santa Fe terlihat lebih berkarakter. Pertama, adanya cascading grille dengan hexagonal pattern yang merupakan signature grille khas Hyundai.Kedua, dilengkapi dengan tipe lampu yang terpisah, bagian atas LED DRL dengan positioning lamp dan bagian bawah LED Projection Head Lamp yang terintegrasi dengan Turn-Signal Lamp serta dilengkapi juga dengan Fog Lamp. Ketiga, Ukuran velg 19” Aloy Wheel (235/55/R19 type XG) dan velg 18” Alloy Wheel (235/60/R18 type GLS).Dari sisi interior, All New Hyundai Santa Fe memiliki sejumlah keunggulan.1. Headunit 5” TFT LCD yang telah dilengkapi dengan Aux, USB, iPod, Bluetooth, Clock Mode, Screen Off Function2. A/C dengan Automatic Temperature Control, dilengkapi juga dengan micro air filter dan ionizer3. Rear A/C Vent pada baris kedua dan ketiga4. Steering Wheel dengan Leather Wrap yang memiliki fungsi Tilt dan Telescopic serta fungsi Audio Remocon dan fitur Cruise Control.5. Paddle Shifter yang berada dibelakang steering wheel untuk kemudahan perpindahan gear secara manual.6. Push start button dengan smart key dan immobilizer.7. Electric parking brake dengan autohold.8. Empat pilihan drive mode: comfort, eco, sport, dan smart (tipe CRDi) dan tiga pilihan drive mode: comfort, eco dan sport (tipe gasoline).9. Wide panoramic sunroof signature khas Hyundai Santa Fe (type XG).10. Driver power seat untuk kenyamanan berkendara.Sementara itu, ornament chrome pada All New Hyundai Santa Fe ada dua tipe, yaitu Dark Chrome Coating untuk All New Hyundai Santa Fe dengan warna body hitam dan tipe Satin Chrome untuk warna body putih, abu-abu, dan merah. Ornament chrome ini terdapat pada Outside Door Handle, Door Garnish, Bumper Garnish dan Rear Garnish.Lebih lanjut, bagian belakang All New Hyundai Santa Fe dilengkapi rear roof spoiler dengan LED HMSL, rear combination lamp menggunakan desain terpisah, di bagian atas 3D LED combination lamp dan dibagian bawah untuk Turn Signal dan Backup Lamp, serta twin muffler tip untuk All New Hyundai Santaa Fe CRDi.Untuk sisi keamanan dan kenyamanan penumpang, All New Hyundai Santa Fe dilengkapi dengan electronic stability control (ESC), ABS & EBD brake system, downhill brake control, dan hill-start assist control.Struktur rangka dari All New Hyundai Santa Fe dikenal dengan Advanced High Strength Steel (AHSS) yang telah memakai baja berkekuatan tinggi, berguna untuk menyerap dan meminimalkan distorsi akibat benturan/kecelakaan untuk melindungi penumpang di dalamnya, serta mengurangi NVH, sehingga kabih lebih senyap. Struktur rangkanya mengandung 15 persen lebih banyak kandungan baja dari model sebelumnya."Pilihan warna All New Hyundai Santa Fe ada phantom black, magnetic force, pure white, dan horizon red," ucapnya.(ROS)