Dolar Terus Menguat, DFSK Tahan Harga

Kurs dolar terhadap rupiah terus menguat. Pagi tadi nilainya ada di angka Rp15.029 untuk satu dolar. Menguatkan dolar, pastilah akan mempengaruhi banyak industri, termasuk otomotif.Biasanya brand otomotif akan melakukan evaluasi untuk membahas nilai tukar ini. Efeknya, harga jual mobil-mobil akan kembali naik, namun kebijakan yang diambil pastilah berbeda-beda untuk tiap pabrikan.PT Sokonindo Automobile, pemegang brand DFSK di Indonesia misalnya, mereka mengaku tak terpengaruh nilai tukar rupiah yang terus melemah. Harga jual mobilnya pun akan tetap bertahan."Nilai tukar masih bisa kami kendalikan, karena kita punya sistem financing sendiri yang tersebar dibeberapa negara, jadi hal ini tak mengganggu kami," kata Franz Wang, Managing Director of Sales Center DFSK.Franz bahkan menjelaskan, jika rupiah terus melemah tak ada angka patokan, untuk membuat pihaknya menaikkan harga jual. "Tak ada patokan, kita komitmen agar masyarakat merasakan layanan kami dulu," ujarnya lewat keterangan resmi.Saat ini DFSK baru memiliki satu produk yakni SUV Glory 580, yang hadir dengan empat varian. Harga jualnya mulai 245,9 juta hingga Rp308 juta (on the road Jakarta). Dipasaran mobil ini satu segmen dengan Honda CR-V dan Nissan X-Trail.(UDA)