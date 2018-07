MINI Bangun Pabrik Mobil Listrik di Tiongkok

Ekspansi mobil listrik di Tiongkok terus dilakukan. Bahkan baru-baru ini BMW bakal membangun pabrik mobil listrik di Tiongkok.Pabrik ini dibangun atas kerja sama antara BMW Group dan Great Wall Group. Nantinya rumah produksi mobil listrik ini bakal berdiri di Provinsi Jiangsu Tiongkok.Pabrik ini akan digunakan oleh Mini untuk memproduksi lini mobil listriknya. Sehingga diharapkan pabrik ini bisa menambah populasi mobil listrik mereka di negeri tirai bambu tersebut.Chairman of the Board of Management of BMW AG, Harald Krüger, menjelaskan kerja sama ini menjadi babak baru antara Jerman dan Tiongkok. Bahkan disebutkan kerja sama ini menjadi pijakan untuk meningkatkan kerja sama diantara kedua negara tersebut."Strategi ini sudah jelas solusi yang saling menguntungkan antara BMW Group dan Great Wall Motor Group, memberikan kesempatan kita untuk berkontribusi ke Tiongkok untuk menghadirkan kendaraan dengan energi terbarukan dan mengurangi emisi di sektor mobilitas," jelasnya seperti dikutip dari reneweconomy.com.Pemilihan Tiongkok sebagai pabrik kedua mobil Listrik Mini tak lepas dari partisipasi negara tersebut menyerap mobil-mobil MINI. Pada 2017 tercatat 35 ribu unit Mini terjual di Tiongkok dan menjadikannya pasar terbesar keempat MINI di dunia.(UDA)