Mazda RX-8 Modifikasi 'Kado' untuk Subscriber Garasi Drift, Intip Spesifikasinya

Adri Prima • 26 Desember 2023 07:21



Jakarta: Menyambut akhir tahun 2023, Garasi Drift mempersiapkan satu unit mobil Mazda RX-8 yang sudah dimodifikasi untuk dijadikan hadiah alias giveaway bagi para subscriber kanal Youtube Garasi Drift. CEO of Garasi Drift, Ziko Harnadi mengatakan tujuan mereka menghadirkan program giveaway ini adalah bentuk apresiasi kepada subscriber yang notabene merupakan para pencinta otomotif dan penyuka mobil modifikasi. "Dengan project ini saya ingin mewujudkan salah satu impian terbesar car enthusiast di Indonesia yaitu memiliki mobil JDM yang dimodifikasi langsung oleh Garasi Drift," ujar Ziko Harnadi dalam keterangan resminya. Cara ikut program giveaway Untuk mengikuti program giveaway ini caranya sangat mudah, yakni cukup dengan belanja produk apparel Garasi Drift Merchandise di platform Shopee. Nantinya pembeli akan mendapatkan voucher giveaway Mazda RX-8. Pembelian apparel Garasi Drift Merchandise tersebut berlaku kelipatan, misalnya untuk pembelian 10 kaos maka pembeli akan mendapatkan 10 voucher. Periode giveaway Mazda RX-8 ini akan berlangsung dari 22 Desember 2023 hingga 22 Februari 2024, bertepatan dengan ulang tahun Garasi Drift yang ke-7. Spesifikasi modifikasi RX-8 Street Racing Ziko menjelaskan tema modifikasi RX-8 giveaway ini adalah Street Racing. Arah modifikasi tersebut akan fokus pada kenyamanan berkendara di jalanan biasa namun memiliki performa yang optimal untuk dipakai balapan di sirkuit. "Modifikasi yang dilakukan pada RX-8 tersebut meliputi segi eksterior, interior, mesin, dan kaki-kaki yang akan dilakukan secara proper, layaknya mobil-mobil modifikasi yang dilakukan oleh Garasi Drift," pungkas Ziko. Segala proses modifikasi akan didokumentasikan di channel YouTube Garasi Drift sehingga peserta giveaway bisa menyaksikan langsung progres modifikasi RX-8 yang akan dimiliki jika ia beruntung. Berikut ini spesifikasi Mazda RX-8 Street Racing Garasi Drift: Eksterior: - RX-8 Facelifted Kit - Rocket Bunny Body Kit - Rocket Bunny Swan Neck Wing - Sticker & Decal Wrapping by Goodfix Interior: - Refreshed Dashboard & All Interior Parts - Microfiber Leather Seat by Vision - Sparco Steering Wheel - Upgraded Audio Mesin: - Altech Radiator - Refreshed External & Internal Parts Kaki-kaki: - Weds Sport TC05N Wheels - Altech X Garasi Drift Brakes - ISX Suspension - Camber Arm Kit





Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (UDA)