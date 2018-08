Bedah Nissan Terra, Fitur Lebih Lengkap dari Kompetitor?

Kehadiran Terra seakan menjadi pelepas dahaga produk baru dari PT Nissan Motor Indonesia (NMI). Hadir belakangan, mobil ini punya fitur yang lebih lengkap dibanding kompetitornya, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport.Secara dimensi keseluruhan, mobil ini berukuran 4.895mm x 1.865mm x 1.835mm (PxLxT). Sumbu rodanya 2.850mm dan ground clearance 225mm. Mesin yang digunakan 2.488cc, berdaya 187,3 daya kuda @3.600 rpm, dengan torsi 450 Nm @2.000 rpm.Untuk varian terendah 2.5 M/T (4x2), sudah dilengkapi hill start assist, anti-lock braking system, electronic brake distribution, brake assist, immobilizer, enam airbag, dan vehicle dynamic control. Lalu ventilasi AC baris dua dan tiga, serta pelipatan kursi baris kedua dengan tombol pada pengemudi. Rentang harganya Rp460-Rp480 juta.Lalu tipe 2.5 E A/T, punya seluruh kelengkapan varian , ditambah daytime running light, electric folding mirrod, audio switch with phone control. Harganya akan ada dikisaran Rp480-Rp500 juta.Naik keatas ada tipe 2.5 (4x2) VL A/T, ini jadi varian penggerak 4x2 paling tinggi. Seluruh kelengkapan pada varian E A/T ditambah dengan intelligent rear view mirror, intelligent around view monitor, moving object detection, lane departure warning dan tire pressure monitoring system.Masih kurang? Ada juga fitur blind spot warning, off road monitor, leather seat, dual zone AC dan roof monitor. Harga jual varian ini dikisaran Rp515-Rp535 juta. Sangat bersaing dengan Pajero Sport tipe Dakar 4x2.Tertinggi ada 2.5 VL A/T (4x4), punya seluruh kelengkapan varian VL A/T dengan tambahan differential lock, 4WD mode switch dan off road monitor. Harganya berbeda signifikan, yakni dikisaran Rp650-Rp670 juta.Menurut Rachmawan, Sales Executive yang berjaga di GIIAS 2018, Terra bisa dipesan dengan booking fee Rp5 juta. "Unit akan datang bulan November, jika pesan di GIIAS," katanya kepada Medcom.id.Dengan harga yang bersaing serta punya fitur yang terbilang komplit, apakah Nissan Terra ini akan merangsek diantara dua penguasa SUV diesel yang disebut di atas?(UDA)