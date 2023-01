Stok Aman, Beli Xpander Cross Tak Perlu Inden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Jakarta: Awal tahun menjadi momen yang tepat untuk memiliki kendaraan baru sebagai simbol memulai babak baru di tahun yang baru. Terbukti, permintaan kendaraan baru selalu meningkat di setiap awal tahun.Permasalahannya adalah tingginya permintaan membuat konsumen harus menunggu stok unit alias inden, khususnya saat membeli segmen mobil keluarga yang memang paling diminati di pasar Indonesia.Menanggapi hal tersebut, Mitsubishi memastikan di awal tahun 2023 konsumen tidak perlu inden jika ingin memesan model andalannya yakni New Xpander Cross . Pasalnya, proses produksi berjalan normal dan unit yang dipesan sudah mulai dikirim ke konsumen per Oktober 2022 dan terus berlangsung seiring waktu."Sebenarnya kita sudah umumkan, peluncuran di GIIAS (2022) dan akan dikirimkan ke konsumen dimulai pada Oktober. Produksi secara massal juga dilakukan di Oktober dan sekarang sudah mulai dikirimkan ke konsumen yang sudah memesan," ujar Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Tetsuhiro Tsuchida beberapa waktu lalu.Ia menambahkan, sejak GIIAS angka pemesanan New Xpander Cross sudah mencapai 3.000 unit dan terus bertambah. Tsuchida menegaskan produksi berjalan lancar sehingga pihaknya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik."Untuk produksi sebenarnya nggak ada masalah. Sekarang juga dealer sudah punya ready stock, jadi konsumen yang ingin memesan tidak perlu khawatir. Sekarang kita berusaha bikin secepat-cepatnya," lanjut Tsuchida.New Xpander Cross mendapatkan penyegaran di sisi eksterior dan interior, serta penambahan fitur-fitur canggih yang tidak dimiliki versi sebelumnya.Di dalam kabin, konsumen akan merasakan kemewahan lewat LED meter 8 inchi dan wireless charging, serta setir kemudi dengan banyak tombol yang diadposi dari desain setir Pajero Sport.Sektor lain yang dimaksimalkan yaitu bagian suspensi yang semakin menambah kenyamanan pengemudi dan penumpang. Keunggulan suspensi ini juga berdampak pada handling New Xpander Cross lebih stabil dan optimal saat bermanuver.Untuk fitur keselamatan juga semakin lengkap dengan fitur baru seperti New Speed Sensitive Automatic Door Lock, New Electric Parking Brake (EPB) with Brake Auto Hold, serta fitur Active Yaw Control (AYC) yang tidak dimiliki kompetitor sekelas.Fitur AYC merupakan fitur di mobil premium yang berfungsi memberikan kontrol pengereman saat menikung tajam, sehingga mobil tidak mengalami limbung, serta laju mobil saat menikung lebih akurat sesuai dengan keinginan pengemudi bahkan di jalan licin sekalipun.