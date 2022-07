Tepat 50 Tahun, Honda Bakal Perkenalkan Civic Type R Baru

(ERA)

Honda Civic Type R generasi terbaru akan segera diperkenalkan, mengingat Civic sudah memasuki era generasi terbaru di tahun lalu. Mobil sport tersebut rencananya akan diperkenalkan bertepatan dengan 50 tahun eksistensi Civic di dunia otomotif global.Sebelumnya, pada bulan Maret 2022 lalu, Jenama asal Jepang ini telah melakukan uji coba model prototipe dari All New Civic Type R di Sirkuit Suzuka, Jepang, dan berhasil mencatatkan waktu putaran tercepat yaitu 2 menit 23,120 detik untuk kategori mobil penggerak roda depan (FWD).Pihak pabrikan masih merahasiakan bagaimana racikan performa dari mobil sport bermodel hatchback tersebut. Meski demikian, Motortrend memprediksi mobil ini masih akan mengusung mesin 2.000 cc turbo I-4.Soal transisi, All New Civic Type R dijelaskan masih akan mengusung 6 percepatan manual, rem Brembo, sayap panjang yang membuat mobil ini menarik untuk dibawa ke dalam garasi.All New Civic Type R sudah mempersiapkan diri untuk tampil secara utuh pada 21 Juli 2022 pukul 11.00 waktu Jepang. Kemudian penjualan All New Civic Type R akan mulai pada musim gugur tahun 2022 ini.Pada tahun ini, label Type R yang merupakan model yang mengedepankan special performance juga merayakan tiga puluh (30) tahun eksistensinya di dunia sejak pertama kali diperkenalkan lewat model Honda NSX Type R pada tahun 1992 silam. Merek Type R kemudian diperkenalkan pada lini Civic untuk pertama kalinya tahun 1997 di Jepang untuk model Civic Type R EK9.