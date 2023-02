Generasi Anyar Daihatsu Ayla Diperkenalkan, Berubah Luar Dalam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tak lama usai perkenalan generasi anyar Toyota Agya, Daihatsu Indonesia akhirnya ikutan merilis kembarannya yakni All New Daihatsu Ayla , Rabu, 15 Februari 2023.Kendaraan segmen Low Cost Green Car (LCGC) andalan Daihatsu ini hadir dengan beragam ubahan yang memberikan kesan naik kelas.Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor (ADM), Yasushi Kyoda mengatakan All New Ayla dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan konsumen mereka yang didominasi first buyer."Kami mendengarkan dan mengerti konsumen Indonesia. Saat ini konsumen tidak hanya butuh mobil yang terjangkau dan irit, tapi juga juga mempertimbangkan desain, dimensi, performa, dan, safety," ujar Kyoda, Rabu, 15 Februari 2023 di Senayan, Jakarta Selatan.Dari sisi desain, tampilan generasi terbaru Ayla memang terlihat lebih memikat dengan garis body yang lebih agresif khususnya di bagian samping.Daihatsu Ayla terbaru sudah menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA). Platform baru ini diklaim membuat Ayla punya performa yang lebih baik serta efisiensi bahan bakar yang meningkat dibanding versi sebelumnya.Salah satu yang menarik dari model terbaru Ayla adalah penggunaan mesin 1.200 cc milik Daihatsu Rocky.Executive Chief Engineering Daihatsu Motor Company, Toshihiro Nakaho menjelaskan mesin baru tersebut membuat pengemudi akan merasakan pengalaman yang lebih baik."Efisiensi bahan bakar yang tinggi tetap terjaga dengan menggunakan mesin baru, 1.2L WA VE yang memiliki torsi besar di RPM rendah," terang Nakaho.Tak hanya itu, untuk mendukung performa, Ayla juga disematkan dengan transmisi CVT terbaru."Daihatsu Ayla menggunakan transmisi CVT yang memiliki rasio yang lebar dan dual mode sehingga akselerasi lebih spontan," lanjutnya.Sayangnya, All New Ayla baru sebatas diperkenalkan alias belum resmi dijual. Pihak Daihatsu Indonesia juga belum membeberkan informasi detil mengenai kapan mobil ini bisa dipesan konsumen.Selain itu, harga Ayla terbaru juga belum diumumkan. Kemungkinan, Daihatsu baru mengumumkan harga resmi saat perhelatan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) yang rencananya akan dibuka Kamis, 16 Februari 2023 di JIexpo, Kemayoran.