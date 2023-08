PT Gajah Tunggal Tbk Hadir di GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2023 Ke-30: 'Rolling Towards The Future’

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: PT Gajah Tunggal Tbk, produsen ban terintegrasi dan terkemuka di Asia Tenggara, dengan gembira mengumumkan partisipasinya hari ini dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show ke-30, yang berlangsung dari 10-20 Agustus 2023 di ICE- BSD City, Tangerang. Tahun ini, dengan tema 'Rolling Towards The Future', PT Gajah Tunggal Tbk menampilkan portofolio mereknya yang beragam, termasuk GT Radial, Giti, Gajah Tunggal, IRC tire, dan Zeneos.Di pameran tersebut, GT Radial (@gtradial) memperkenalkan Savero A/T Pro yang baru diluncurkan, ban SUV segala medan berbasis teknologi Nano-Tech compound. Ban ini menjanjikan memiliki daya cengkeraman kuat, resistensi terhadap keausan, dan kinerja yang dapat diandalkan di medan off-road dan on-road, dan juga menawarkan resistensi rolling yang rendah untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik.Produk unggulan lainnya adalah ban GT Radial Champiro SX-R yang baru dan lebih baik dengan Treadwear 200 yang superior. Ban berkinerja tinggi ini, yang dirancang untuk kecepatan dan kompetisi, melayani penggemar balap dan pengguna sehari-hari yang mengutamakan High Performance. Efektivitasnya telah terbukti, telah digunakan oleh Toyota Gazoo Racing Indonesia untuk mencapai podium di berbagai acara balap.Selain itu, GT Radial memamerkan ban luxury comfort-nya, yaitu 'The Champiro Luxe'. Ban ini dipercaya OE, dipasang pada mobil Toyota Innova Zenix baru (Model Hybrid dan non- Hybrid), adalah pilihan yang tepat untuk pengemudi sedan dan MPV yang mencari ban tahan lama, tidak berisik, kenyamanan superior yang memenuhi standar keselamatan yang paling tinggi.Hal yang tidak kalah penting lainnya, kami pamerkan ban GT Radial Champiro ECOTEC EV, yang dirancang khusus untuk mobil listrik seperti Wuling Air EV. Ban ini merupakan komitmen GT Radial terhadap inovasi yang keberlanjutan, menampilkan teknologi dan desain canggih untuk melayani kebutuhan kendaraan listrik.Merek Giti kami (@gititiresindonesia), yang terkenal dengan ban radial truk dan busnya, juga dipamerkan, bersama dengan ban bias Gajah Tunggal (@gajahtunggal.id). Penggemar sepeda motor dapat menemukan ban IRC kami (@irctire), ban motor no.1 di Indonesia, dan Zeneos (@zeneos_tires), ban motor yang berfokus pada gaya hidup.IRC memperkenalkan kembali ban MBR 110-nya, ban harian yang menggunakan soft compound, memberikan kinerja yang aman dan nyaman cocok untuk scootic, underbone, dan sepeda motor sport. Zeneos juga memamerkan produk baru yang baru saja diluncurkan, Zeneos Roadmax, ban dual-purpose generasi baru yang ramah lingkungan dengan Advanced Grip Enhancement Design. Ban ini memberikan keamanan dan kenyamanan untuk berbagai permukaan jalan dan kondisi cuaca.Booth PT Gajah Tunggal Tbk berada di Prefunction Hall 5-6, pengunjung dapat menjelajahi dan mempelajari berbagai produk kami dari berbagai merek. Selain itu, kami juga memberikan berbagai promosi menarik, menawarkan pengunjung berkesempatan untuk memenangkan merchandise eksklusif dari GT Radial, IRC, dan Zeneos.PT Gajah Tunggal Tbk, telah mengekspor ke lebih dari 120 negara di seluruh dunia, memproduksi ban berkualitas tinggi dengan menggunakan mesin-mesin modern berteknologi tinggi, untuk pasar lokal dan internasional. Distribusi kami, mencakup distributor resmi dan jaringan ritel, seperti outlet TireZone, TireXpress, dan MotoXpress yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, kami telah menjalin kemitraan dengan berbagai OEM, menyediakan ban kelas atas untuk kendaraan mereka."Kehadiran kami di GIIAS tahun ini merupakan komitmen kami untuk memimpin industri ban menuju masa depan yang berkelanjutan. Kami mendukung dan berperan aktif dalam pameran otomotif, agar masyarakat lebih dekat dan mengenal produk-produk baru kami yang inovatif, serta dukungan kepada para OEM dan Distributors," kata Leonard Gozali, Head of Marketing Division, PT Gajah Tunggal Tbk.Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.gt-tires.com