Layanan Digital Astra Financial Gaspol di GIIAS 2023

Jakarta: Astra Financial untuk ketiga kalinya menjadi mitra keuangan bagi pengunjung yang ingin membeli kendaraan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS ). Selama GIIAS 2023 yang berlangsung dari tanggal 10-20 Agustus 2023, Astra Financial juga menghadirkan seluruh layanan digital mereka untuk memanjakan konsumen dan pengunjung.Dalam kegiatan Astra Financial Talk yang berlangsung di booth Astra Financial di main booth yang berlokasi di Hall 7 ICE BSD, Tangerang. Pihak Astra Financial beserta seluruh lini bisnis memaparkan perkembangan bisnis pembiayaan digital Astra Financial, hingga berbagai penawaran menarik yang dihadirkan pada perhelatan otomotif terbesar di ASEAN tersebut.Seluruh layanan dan unit bisnis masing-masing menghadirkan promo menarik yang bisa dimanfaatkan konsumen dan pengunjung GIIAS. Berikut ini layanan digital Astra Financial di GIIAS 2023:Berdiri pada Maret 2022 hingga Juni 2023, SEVA telah mencatatkan lebih dari 15.000 Berita Serah Terima kendaraan (BSTK) dengan nilai transaksi sebesar Rp6,7 triliun.SEVA juga meraih pencapaian signifikan di GIIAS dengan berhasil membukukan lebih dari 1.000 instant approval selama 6 hari (10 - 15 Agustus 2023) GIIAS berlangsung. Pencapaian tersebut sebesar 191% dari target awal.Di GIIAS 2023, SEVA menawarkan promo menarik, yaitu cashback 1 kali angsuran dengan maksimal angsuran Rp4 juta, serta bebas 1 tahun asuransi comprehensive dari Garda Oto. SEVA juga dilengkapi fitur canggih, yaitu Instant Approval untuk membantu konsumen membeli mobil baru sesuai kemampuan finansial dengan lebih mudah dan jelas, serta didukung tingkat keamanan transaksi yang terjamin dan terpercaya.Sejak diluncurkan hingga semester I 2023, AstraPay telah mencatatkan lebih dari 10 juta pengguna dengan pertumbuhan mencapai 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara untuk Gross Transaction Value (GTV) selama periode yang sama telah mencapai Rp51,8 triliun. Bahkan, hingga Juli 2023, nilai GTV telah menembus Rp55,4 triliun dengan jumlah merchant lebih dari 19,3 ribu merchant yang tersebar di seluruh Indonesia.Selama 6 hari penyelenggaraan GIIAS 2023, AstraPay telah membukukan sebanyak lebih dari 8,8 ribu transaksi atau setara dengan 59% dari total target selama GIIAS 2023.AstraPay menyediakan promo diskon Rp6 ribu untuk pembelian tiket GIIAS 2023 secara online, dan cashback dengan nilai yang sama untuk pembelian secara offline. Temukan juga voucher cashback senilai Rp60 ribu untuk pengunjung yang mengunduh aplikasi AstraPay, cashback hingga 600 ribu AstraPoints untuk SPK mobil, cashback hingga Rp250 ribu AstraPoints untuk SPK motor, cashback hingga Rp30 ribu untuk pembelian food & beverage di GIIAS, serta cashback 60% hingga Rp600 ribu untuk pembelian aksesoris.Selain itu, pengunjung yang melakukan top up saldo AstraPay minimal Rp100 ribu akan mendapatkan voucher cashback senilai Rp600 ribu. Pengunjung juga dapat melakukan transaksi non-tunai di seluruh merchant yang tersedia di GIIAS menggunakan aplikasi digital dari AstraPay.Sejak diluncurkan hingga Juni 2023, Maucash mencatatkan lebih dari 18,7 juta download dengan lebih dari 7,2 juta registrasi pengguna. Adapun jumlah pengajuan limit telah melebihi 4,4 juta aplikasi, dengan amount finance senilai lebih dari Rp4,5 triliun.Sedangkan pada GIIAS hari ke-6, Maucash mencatatkan nilai disburse cash loan sebesar Rp1,9 miliar atau sebesar 101% dari target yang telah ditetapkan untuk 6 hari pertama penyelenggaraan GIIAS 2023.Maucash menawarkan program khusus untuk GIIAS 2023, yaitu pengajuan limit hingga Rp20 juta yang dapat dicairkan dalam 66 menit. Seluruh pengunjung yang baru pertama kali mencairkan pinjaman Maucash selama GIIAS 2023 berlangsung akan mendapatkan 1 dari 660 hadiah langsung dengan nilai total ratusan juta rupiah, mulai dari logam mulia, voucher belanja, dan saldo AstraPay.Selain itu, di penghujung acara, 3 customer yang beruntung akan memenangkan hadiah utama jalan-jalan ke Bangkok, Thailand atau pengalaman menginap di hotel bintang 5 di Jakarta.Terhitung hingga Juni 2023, Moxa telah diunduh sebanyak 18,1 juta pengguna dan menghasilkan Gross Merchandise Value (GMV) sebesar Rp2,9 triliun dengan Monthly Active Users (MAU) sebanyak 817 ribu user. Moxa memiliki lebih dari 30 produk dan akan semakin banyak lagi pengembangan produk yang ditawarkan.Tidak hanya itu, GIIAS 2023 juga menjadi momentum bagi Moxa untuk mencatatkan kinerja positif dengan berhasil memperoleh 840 register akun baru dengan pencapaian sebesar lebih dari 93% dari target yang telah ditetapkan sepanjang GIIAS 2023.Di GIIAS 2023, Moxa menawarkan 3 promo, mulai dari pembelian kendaraan roda dua melalui FIFGROUP berupa spesial merchandise, bonus voucher pulsa Rp50 ribu, serta gratis asuransi kecelakaan dini senilai Rp2,75 juta. Untuk pembelian asuransi kecelakaan mikro, tersedia 20% cashback AstraPay hingga Rp40 ribu. Temukan juga potongan harga untuk top up dan bayar tagihan hingga senilai Rp100 ribu untuk pembelian pulsa, layanan pascabayar, tagihan listrik, token listrik, tagihan air PDAM, hingga tagihan internet & TV kabel.Sejak 2019, Astra Financial telah menetapkan dan menjalankan “Digital Transformation Framework” yang menjadi acuan dalam melakukan transformasi digital dalam bisnis.Dengan keunggulan ekosistem layanan keuangan yang lengkap dan didukung dengan pemanfaatan teknologi, Astra Financial mampu menciptakan produk digital yang memberikan solusi keuangan dengan customer journey yang seamless kepada pelanggan. Melalui keterlibatannya dalam GIIAS 2023, Astra Financial optimis meningkatkan capaian yang lebih baik pada kuartal ketiga tahun 2023.