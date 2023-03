Toyota RAV4 GR Sport PHEV Padukan Performa Sport & Elektrifikasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Toyota RAV4 GR Sport PHEV menjadi salah satu kejutan yang hadir di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023. Mobil dengan tuning dari tim balap Gazoo Racing ini hadir dengan memadukan performa layaknya mobil balap dengan elektrifikasi yang ramah lingkungan.Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, menyebutkan kehadiran All New RAV4 GR Sport PHEV sebagai salah satu bentuk realisasi komitmen perusahaan menyediakan solusi mobilitas dengan carbon-neutral technology. Model ini memperluas pilihan varian GR dengan teknologi elektrifikasi yang dimaksudkan untuk semakin memberikan keseruan lebih dalam berkendara sembari mewujudkan gaya hidup yang ramah lingkungan.“Sebagai bentuk realisasi dari komitmen kami dalam menghadirkan Mobility for All, melalui kehadiran All New RAV4 GR Sport PHEV. Kami ingin menjawab kebutuhan mobilitas yang lebih luas khususnya bagi pelanggan yang menginginkan sebuah kendaraan yang mampu memberikan keseruan lebih dengan tetap berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.” kata Henry di GJAW 2023.Unit RAV4 GR Sport PHEV yang diperkenalkan kali ini masih didatangkan langsung dari Jepang. Kemudian beberapa pernak-pernaik di interior dan eksteriornya dibekali dengan label GR yang menjadi tim balap resmi pabrikan asal Jepang tersebut.Menyoal fitur keselamatan, ia sudah dilengkapi dengan paket fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense (TSS), 7-airbags, ISOFIX, kamera 360 derajat, VSC, dan sebagainya.Soal performanya, mengacu kepada laman resmi global, dibekali mesin 2.500 cc 4-silinder dengan tenaga 301,7 daya kuda dan torsi maksimum 227 Nm. Konfigurasi ini dipadukan dengan sistem PHEV yang mampu menawarkan mode berkendara hanya menggunakan motor listrik, sehingga memberikan sensasi berkendara seperti mobil listrik dan dapat menempuh jarak sejauh 65 kilometer dari kondisi baterai penuh dan dapat dipacu sampai 135 km/jam.RAV4 GR Sport PHEV juga memiliki performa yang kuat dengan catatan akselerasi o-100 km/jam hanya butuh waktu sekitar 6 detik, angka itu merupakan perpaduan suplai tenaga dari mesin dan motor listrik. Selain itu, mobil ini juga hemat, bisa menempuh jarak 100 kilometer setiap satu liter bensin.Sayangnya, konsumen yang inginkan RAV4 GR Sport PHEV harus bersabar karena belum dijual. “Masih butuh persiapan seperti pendaftaran uji tipe dan sebagainya. Penjualan dan pengumuman harganya baru kita siapkan dua bulan lagi,” ujar Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, di lokasi yang sama.Di pasar otomotif nasional, tidak banyak memang mobil yang menggunakan teknologi PHEV. Pilihan yang ada sekarang ini di Indonesia adalah Mitsubishi Outlander PHEV dengan harga Rp898 juta (on the road DKI Jakarta).