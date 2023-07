All New Mitsubishi Triton, Dari Desain Sampai Performanya Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

All New Mitsubishi Triton akhirnya resmi tampil untuk pertama kalinya di Bangkok, Thailand, pada Rabu (26/7/2023). Ada banyak pembaruan yang diusung oleh mobil ini, mulai dari desain hingga performa untuk mendukung kebutuhan penggunanya di berbagai kondisi.President and Chief Executive Officer Mitsubishi Motors, Takao Kato, menyebutkan All New Triton dikembangkan sebagai truk pickup yang sesuai dengan kebutuhan era baru. Ada sejumlah fitur kunci di Triton terbaru, yakni penggunaan ladder frame dan body kuat, sasis tangguh, mesin bertenaga dan efisien, hingga sistem penggerak 4WD yang akan membantu melewati beragam kondisi jalan."All New Triton jadi model penting yang akan menyediakan dukungan dasar untuk Mitsubishi Motors kedepannya. Produksi diperkirakan akan mencapai 200.000 unit untuk ke lebih dari 100 negara di dunia, model ini adalah produk pertama global strategi yang dipersiapkan untuk terus berkembang," ucap Kato dalam keterangannya.Area fasia All New Triton masih menggunakan nuansa Dynamic Shield yang kini hadir dengan gril berukuran besar tiga dimensi. Modernisasi kemudian ditunjukan melalui DRL L-Shaped LED yang dikombinasikan dengan bentuk tiga dimensi headlamp.Bentuknya solid, dengan kehadiran body cladding juga foot step di samping menghadirkan kesan lebar. Bentuk ini dibuat hingga ke area bak belakang yang menghadirkan kesan lapang.Konsumen bisa memilih 3 model yang ditawarkan, yakni double cabin, single cabin, serta club cab yang merupakan versi mewah dari single cabin. Kemudian untuk warnanya tersedia Yamabuki Orange Metallic, Blade Silver Metallic, White Diamond, Solid White, Graphite Gray Metallic dan Jet Black Mica.Masuk ke dalam, para insinyur menggunakan tema desain Horizontal Axis. Tema ini memberikan kesan kuat dan modern untuk hitungan sebuah truk. Penggunaan bentuk geometri juga elemen metal membuat interior Triton anyar ini lebih premium.Mitsubishi memaksimalkan sisi modern lewat kehadiran monitor, meter cluster juga tombol fisik yang mudah dioperasikan bahkan saat di luar ruang. Dial, tombol juga selektor yang hadir diperhatikan sensitivitasnya untuk kemudahan pengoperasian. Ini termasuk di area lingkar kemudi yang mereka sebut sebagai Mitsubishi Touch, genggaman dan kenyamanan jadi tujuan utama.Urusan performa mereka tunjukan melalui ladder frame yang diklaim lebih rigid dibanding model lawas. Bobot diklaim lebih ringan karena penggunaan material high tensile steel yang lebih banyak.Tenaganya kemudian dipasok dari mesin 4N16 2.400 cc turbocharger diesel dengan tenaga 200 daya kuda dan torsi 470 Nm. Kemudian tersedia mesin dengan kode lainnya yang menawarkan tenaga 181 daya kuda dengan torsi 430 Nm, atau pilihan 147 daya kuda dengan torsi 330 Nm.Demi melewati berbagai kondisi jalanan, tersedia sistem 4WD menggunakan fitur Mitsubishi Motors Super Select 4WD-II dan Easy Select 4WD System. Ini membuat pengemudi dengan mudah memilih mode penggerak 2H, 4H, 4HLc dan 4LLc untuk beragam kebutuhan permukaan jalan.Bagi penggemar mobil double cabin atau para perusahaan yang membutuhkannya, kemungkinan besar All New Triton masuk ke Indonesia. PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia memasarkan Triton dan menjadi salah satu tulang punggung untuk segmen fleet.