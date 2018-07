Seri Perdana IXOR, BMB Motorsport Susun Trik Menang

Pelaksanaan event Kejurnas Speed Offroad 2018 ini, tim Bank BJB-BMB Motorsport punya komitmen besar mempertahankan gelar juara umum tim. Selain itu mereka juga punya komitmen besar meningkatkan kualitas gelar juara umumnya itu. Dalam kejuaraan yang sama tahun lalu, tim ini berhasil mengumpulkan 53 point dan berhak menjadi juara nasional kategori tim.Tahun ini, mereka menurunkan delapan offroader yaitu Prayoga, Rihan Variza, Prayudha, Dadan Pohang, Tb Adhi, Tb Deyang, Adi Indiarto dan Adim. Tim asal Binuang, Kalimantan Selatan ini optimis dapat mempertahankan gelar juara umum nasional tim sekaligus memperbaiki perolehan poinnya.“Dengan komposisi offroader yang ada saat ini, kami optimis dapat meraih gelar juara nasional katagori team kembali,” tegas pemilik tim yang melekat dengan nama besar HRVRT, Rihan Variza.“Saat ini kami sedang menyiapkan strategi untuk menurunkan offroader di kelas Free For All (FFA),” timpal offroader nasional yang akan menggunakan nomor start 5, Dadan Pohang. Di grup FFA ini, tim tersebut mempunyai tiga mobil dengan dapur pacu spesial. Yaitu 2 mobil bermesin LS7 (8 silinder) dan 1 mobil bermesin 2JZ Turbocharger (6 silinder).“Untuk ketiga mobil tersebut, kami tidak melakukan ubahan apapun pada mesin. Namun perbaikan geometri suspensi, dengan penghitungan yang lebih presisi. Performa mesin sih sudah bagus,” kata Arief Indiarto, dedengkot Bengkel Mickey Mouse Motorsport Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang ditunjuk sebagai Chief Mekanik.Sementara Wie Wie Rianto, punggawa R Speed yang dipercaya mengolah kedigdayaan dapur pacu tim menjelaskan bahwa kelas FFA 6 silinder tidak kalah seru dan kencang untuk melawan mobil di kelas atasnya. Itu terjadi lantaran bobot kendaraan lebih ringan akan menguntungkan untuk bersaing dengan ketat.Kelas FFA yang tergabung di grup 5 terdiri dari kelas 5.1 (mesin 4 silinder), kelas 5.2 (mesin 6 silinder), kelas 5.3 (mesin 8 silinder), kelas 5.4 (mesin 8 silinder PRO). Di empat kelas inilah yang akan menghadirkan pertarungan yang seru. Terutama di kelas 5.4 yang akan di isi para 'dewa'.Mengapa disebut kelas dewa? Karena di Grup ini yang dipertaruhkan adalah skill, gengsi dan mobil yang mengaplikasikan teknologi paling modern di dunia Motorsport. Karena grup dewa inilah masing-masing tim saling intip kekuatan lawan.“Kami baru akan umumkan siapa offroader yang akan turun di grup FFA di menit-menit akhir, yaitu pada Jumat (27/7) kita akan lihat catatan waktunya,” pungkas Tb Adhi.Namun target besar mereka ini tidaklah mudah. Mengingat tim besar lain seperti Pertamax Motorsport juga punya trik yang tak kalah hebat. Sekarang tinggal memanfaatkan peluang yang terbaik untuk meraih kemenangan.1. No start 55 (H.M Rihan Variza/Boy M Dinata)2. No start 46 (H.A.R Prayoga/M. Luthfi)3. No start 146 (H.M Prayudha/Andi Rendy)4. No start 789 (H. Adim/M. Achi Zaki)5. No start 5 (Dadan Pohang/R I Firmana)6. No start 16 (Tb Adhi/Popeye)7. No start 22 (Tb Deyang/Fadli Dolding)8. No start 274 (Adi Indiarto/Donny Wardono)(UDA)