Daihatsu Xenia Mengaspal, Harga Tertinggi Rp243 Juta

Daftar Harga & Varian All New Xenia (dalam Rupiah dan on the road DKI Jakarta)

Daihatsu mengikuti jejak Toyota dengan menghadirkan All New Daihatsu Xenia. Uniknya, mobil ini tersedia dalam 12 varian dengan harga tertinggi Rp243 juta.Mobil keluarga ini sudah mengadopsi platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA) ke All New Xenia. Kemudian untuk desainnya kental memadukan model MPV dengan styling SUV.Para insinyur di Jepang menyediakan All New Xenia dengan pilihan mesin 1.300 cc dan 1.500 cc. Keduanya memiliki pengaturan agar lebih bertenaga. Kalau kita melihat di mesin 1.500 cc saja, sudah mampu menghasilkan tenaga 107 PS @ 6.000 RPM dan torsinya ada di 138 Nm @ 4.200 RPM.Selain itu, untuk pembaruan mobil ini juga terdapat di sektor transmisi yang mengadopsi CVT. Xenia yang juga dikenal sebagai MPV berpenggerak roda belakang, kini mendapatkan pilihan penggerak roda depan."Kami juga memberikan kejutan spesial bagi pelanggan dengan menghadirkan All New Xenia, kendaraan LMPV Daihatsu yang sudah dikenal sebagai ‘Mobil Sejuta Umat’ dan setia menemani keluarga selama 18 tahun di Indonesia,” ujar President Director of PT Astra Daihatsu Motor, Toshinori Edamoto, pada Kamis (11/11/2021) di GIIAS 2021.ALL NEW XENIA 1.3 M MT 190.900.000ALL NEW XENIA 1.3 X MT 193.900.000ALL NEW XENIA 1.3 X CVT 209.200.000ALL NEW XENIA 1.3 R MT 204.000.000ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS 213.000.000ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC 205.500.000ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS SC 214.500.000ALL NEW XENIA 1.3 R CVT 219.300.000ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS 228.300.000ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC 220.800.000ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS SC 229.800.000ALL NEW XENIA 1.5 R MT 221.000.000ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS 230.000.000ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC 222.500.000ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS SC 231.500.000ALL NEW XENIA 1.5 R CVT 233.700.000ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS 242.700.000ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC 235.200.000ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS SC 244.200.000ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA 242.400.000ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC 243.900.000