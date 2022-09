Ikutin Tren, Yamaha WR 155 R Punya Gaya Baru

Jakarta: Yamaha WR 155 R menjadi salah satu sepeda motor offroad yang banyak diminati oleh konsumen di Indonesia, selain kompetitornya yakni Yamaha CRF150L. Agar bisa terus mendapatkan perhatian konsumen, para desainer dari Garpu Tala ini kemudian mendandani ulang penampilan WR 155 R agar tetap sesuai dengan tren para penggemar motor off road.



Saat ini konsumen bisa memilih antara WR 155 R Black dan WR 155 R Blue dengan kombinasi warna baru dan grafis baru. Asst General Manager Marketing – Public Relations PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Antonius Widiantoro, menyebutkan perubahan ini menjadi bagian inovasi mereka dan pembaruan agar sesuai dengan perkembangan tren petualangan terkini.



Respon positif ini juga membuat kami kerap menghadirkan warna baru dan penyegaran warna yang makin menambah ketertarikan konsumen terhadap WR 155 R. Seperti yang kami lakukan di bulan September 2022 ini dengan meluncurkan WR 155 R Black yang memiliki kombinasi warna baru dan WR 155 R Blue grafik baru. Kami harapkan dapat menjadi pilihan bagi konsumen yang semakin giat melakukan aktivitas terabasan maupun adventure lainnya,” ungkap Antonius Widiantoro melalui keterangan resminya.



WR 155 R Black memiliki perpaduan warna hitam dan cyan di bagian rangka, yang merepresentasikan karakter sporty, agresif dan fashionable. Kombinasi ini diklaim mewakili jiwa biker yang ingin jadi pusat perhatian dan tampil makin percaya diri saat berkendara di jalanan.



Sedangkan WR 155 R Blue menggambarkan karakter modern dan luxury bagi para pecinta kegiatan off road. Yamaha menyematkan warna biru yang terinspirasi dari warna line up motor off road berkapasitas lebih besar, sehingga image off road melekat sangat kuat. Selain itu juga terdapat sentuhan warna silver pada rangka WR 155 R Blue ini yang merupakan warna baru yang berbeda dari sebelumnya.



Soal performa tidak ada perubahan yang ditawarkan, masih dengan mesin 155 cc Variable Valve Actuation (VVA) yang mampu menghasilkan tenaga 16,4 daya kuda @ 10.000 rpm dan torsi 14,3 Nm @ 6.500 rpm.



Untuk suspensi depan, WR 155 R mengaplikasikan tipe suspensi telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik. Sedangkan di belakang didukung dengan Link Type Monocross bertekanan yang dilengkapi oli dan dapat diatur tingkat kekerasannya sesuai dengan selera pengguna.



Konsumen yang inginkan WR 155 R bisa memesan di dealer resmi dengan harga Rp38.060.000 (on the road DKI Jakarta).

(ERA)