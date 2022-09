Range Rover Generasi Ke-5 Mengaspal, Harganya Mulai Rp5,9 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

PT JLM Auto Indonesia kini secara resmi mulai memasarkan Range Rover generasi kelima. Mobil ini siap untuk menawarkan sensasi berkendara khas Land Rover dengan penambahan sejumlah fitur dan gaya terkini.Direktur Penjualan & Pemasaran PT JLM Auto Indonesia, Irvino Edwardly, menyebutkan Range Rover terbaru ini dirancang dengan meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan. Tampilan Range Rover generasi terbaru ini memiliki badan kendaraan yang lebih kokoh, namun dengan sentuhan aksen di beberapa bagian, seperti pada sisi grille, bumper, interior hingga bahan tempat duduk serta dilengkapi dengan teknologi terbaru."Hadir dengan tujuh kursi, Range Rover generasi kali ini akan tersedia dalam berbagai varian yang menerapkan teknologi mild-hybrid dan dilengkapi turbocharger sehingga memungkinkan mencapai kecepatan maksimum 242 km/jam. Dilengkapi juga dengan sistem all-wheel drive sehingga memberikan keseimbangan pengendalian saat kondisi jalan normal, dan menyalurkan tenaga secara halus untuk mencegah selip saat berada di medan yang lebih menantang," ungkap Irvino Senin (26-9-2022) di Senopati Jakarta.Di generasi ke-5 ini, tersedia sejumlah spesifikasi dan personalisasi yang dipasarkan kepada konsumen. Mulai dari pilihan ukuran wheelbase pendek hingga panjang, sampai varian yang tersedia Range Rover, Autobiography, First Edition, dan SV.Sedangkan model yang ditampilkan di sesi peluncuran ini merupakan Range Rover First Edition dengan Standar wheelbase. Salah satu pembeda dengan varian lainnya adalah penggunaan pelek berukuran 23 inci dan privacy glass. Kemudian di interior terdapat alumunium plate di pintu, kulkas di tengah, head unit untuk penumpang belakang berukuran 11,4 inci, serta pemanfaatan fitur Electronic Air Suspension with Dynamic Response dan Electronic Active Differential with Torque Vectoring by Braking.Para insinyur di Inggris juga memberikan teknologi mild-hybrid yang sandingkan mesin 3.000 cc bertenaga 400 PS @ 5.500 - 6.500 rpm dan torsi 550 Nm @ 2.000 - 5.000 rpm. Mesin ini dibekali dengan tangki bahan bakar berukuran 90 liter, dan rata-rata catatan konsumsi bahan bakarnya di 10,9 km/liter.Di situs resmi menunjukan harga Range Rover untuk varian entry level dipasarkan dengan harga mulai dari Rp5,9 miliar (off the road). Sedangkan untuk Range Rover First Edition dengan mesin mild-hybrid 3.000 cc ini ditawarkan dengan harga Rp6,6 miliar (off the road)."Pengiriman akan dimulai pengiriman bulan ini. Sedangkan untuk pemesanan paling cepat 9 bulan, kemudian soal harga juga bisa berbeda tergantung dengan personalisasi masing-masing konsumen," ungkap Irvino.