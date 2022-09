Ada Saudara Toyota GR 86 Di Indonesia, Harga Lebih Murah

(ERA)

Toyota GR 86 merupakan salah satu mobil sport yang mendapatkan sambutan positif dari konsumen di Indonesia. Meski demikian jangan lupakan saudara, Subaru BRZ, yang juga mendapatkan sambutan dari pada pecinta otomotif Indonesia.Chief Operating Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher, menyebutkan mobil ini mendapatkan animo yang baik sejak 1 bulan lalu diperkenalkan. Kini di penghujung bulan September, BRZ mulai didistribusikan kepada konsumen mereka yang ada di seluruh Indonesia."Kami sangat bangga dapat memulai proses distribusi nasional melalui jaringan dealer resmi Plaza Subaru untuk model the All New BRZ. BRZ generasi ke-2 yang kami hantarkan ke konsumen mulai hari ini sangat berbeda jika dibandingkan generasi sebelumnya," ungkap Arie Sabtu (24-9-2022) di Pantai Indah Kapuk Jakarta.Subaru BRZ merupakan saudara dari GR 86 karena keduanya berbagi basis kendaraan, termasuk urusan mesin. Namun untuk urusan styling mengalami perbedaan, disesuaikan dengan nilai-nilai mereka yang memproduksi mereka.Contoh pembaruan yang ditawarkan, sesuai ucapan Arie, adalah sektor mesin. Konsumen akan mendapatkan mesin boxer 2.400 cc naturally aspirated bertenaga 237 PS @ 7.000 rpm dengan torsi di 250 Nm @ 3.700 rpm.Konfigurasi mesin ini memiliki tenaga yang meningkat lebih dari 15%, throttle response yang lebih responsif, torsi yang lebih merata di semua putaran, namun tetap compact dan ringan. Selain itu rancang bangunnya memungkinkan Ultra-low Center of Gravity untuk memastikan kemampuan melahap tikungan khususnya saat digunakan di lintasan balap.BRZ saat ini ditawarkan dengan 2 varian, yakni varian M/T dengan harga Rp825 juta dan varian A/T EyeSight dengan harga Rp850 juta (on-the-road Jakarta). Dari segi harga jelas lebih murah dari GR 86 yang ditawarkan dengan harga mulai dari Rp922 juta (on the road DKI Jakarta).Marketing Communications Manager Subaru Indonesia, Ismail Ashlan, menambahkan pemesanan BRZ terus di buka. Namun untuk indennya sendiri sudah mencapai 1 tahun. "BRZ Inden 13 bulan," jelas Ismail melalui pesan singkatnya.Bagi yang ingin pesan GR 86 juga memiliki nasib serupa. Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, menjelaskan seluruh stok GR 86 hingga akhir tahun sudah habis terjual. Bahkan saat ini sudah ada konsumen yang baru akan mendapatkan unitnya di tahun depan."GR 86 sudah sold out dengan mencatatkan pemesanan 28 unit. Sementara unit yang tersedia hanya 27 unit sehingga satu konsumen baru dikirim awal tahun depan," kata Anton di BSD City Kabupaten Tangerang pada Agustus 2022.