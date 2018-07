BMW Kembali ke Segmen Estate dengan Seri-5 Touring

BMW kembali menghadirkan model estate untuk konsumen di Indonesia. Mereka kali ini menawarkan All New Seri-5 Touring.Vice President of Corporate Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania, menjelaskan All New Seri-5 Touring memadukan desain yag emosional dan fungsional. Selain itu tidak terlupa juga konsep pengalaman berkendara yang menjadi moto mereka Sheer Driving Pleasure."Setiap kali BMW menghadirkan mobil terbarunya, tujuannya adalah memenuhi bahkan melampaui harapan dari pelanggan. Singkatnya, tujuan BMW adalah menjadi tolak ukur di segmen kendaraan premium,” kata Jodie O'tania Selasa (24/7/2018) di BMW Thamrin Jakarta.All New Seri-5 Touring yang dihadirkan di Indonesia memiliki kode All New 530i Touring M Sport. Karakteristik M Sport yang sporty tentu menjadi salah satu daya tarik estate satu ini.Hal ini terlihat dari teknologi sasis serta pengurangan bobot mobil. Di beberapa bagian terbuat dari aluminium dikombinasikan dengan baja berkekuatan tinggi.Di balik kap depan terbaring mesin 2.000 cc TwinPower Turbo bertenaga 252 daya kuda dan torsi 250 nm. Dikawinkan dengan transmisi steptronic 8-percepatan, hasilnya akselerasi 0-100 kilometer per jam bisa ditempu dengan 6,5 detik.Jika melihat desainnya, All New Seri-5 Touring tampil dengan lekukan desain khas pabrikan asal Jerman tersebut. Lampu depan LED memanjang ke bagian kidney grille BMW, proporsi dinamis kendaraan, garis atap dengan desain mengalir, dan lampu belakang dengan bentuk L khas BMW mempertegas tampilan All New Seri-5 Touring.Beralih ke kabin, desain yang fokus kepada pengemudi dipadukan dengan suasana premium yang dihasilkan oleh kombinasi dari desain kontemporer, material berkualitas tinggi, dan perhatian terhadap detail.Control display kini berbentuk layar datar berdiri bebas. Semua kursi diklaim memiliki ruang untuk kepala, bahu, dan kaki yang lebih luas, kontur di sandaran kursi semakin dioptimalkan, permukaan kursi yang lebih panjang, serta ruang yang lebih luas untuk kaki meningkatkan kenyamanan bagi penumpang belakang.Bagasi juga hadir lebih besar daripada generasi sebelumnya. Kapasitas meningkat menjadi 570 - 1.700 liter dan mampu mengangkut beban hingga 120 kilogram. Sandaran kursi belakang yang dapat dilipat 40:20:40.BMW sudah membuka pesanan untuk mobil ini dan akan ditampilkan pertama kali di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018. Mobil ini di klaim ditawarkan dengan unit terbatas dan dibanderol Rp1,429 miliar (off the road).(UDA)