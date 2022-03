Varian Termewah XL7 Alpha FF Melantai di IIMS 2022, Segini Harganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Suzuki Indonesia merilis XL7 Alpha FF yang di hari pertama ajang Indonesia International Motor Show ( IIMS ) 2022, Kamis, 31 Maret 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.XL7 Alpha FF menjadi varian tertinggi dari XL7. FF sendiri merupakan singkatan dari Finest Form sebagai representasi dari line up XL7 yang mengusung tagline “Gear To Accomplish”.“Kami bangga dapat meluncurkan XL7 Alpha FF di IIMS 2022 karena ini adalah produk pertama kami yang diluncurkan tahun ini. XL7 Alpha FF juga merupakan produk yang istimewa karena menjadi penyempurna dari varian XL7 sebelumnya,” ucap Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Ryohei Matsushita.XL7 Alpha FF mendapatkan beberapa pengembangan baik dari sisi interior maupun eksterior. Dari segi interior, jok XL7 Alpha FF dibungkus dalam Black Eco Leather Seat with Red Accent yang memberikan kesan premium dan modern. Kualitas suara didukung DSP Soundstream 5 CH & Subwoofer Soundstream 10 Inch untuk meningkatkan kualitas tata suara dari Head Unit 8 inch.Sedangkan untuk eksterior, XL7 Alpha FF semakin berkarakter dibalut warna Bold Two-Tone Color (Hitam & Putih) yang semakin menguatkan kesan stylish. Selain itu, kehadiran Black & Red Accent Body Color di beberapa bagian bodi menjadikan XL7 Alpha FF semakin terlihat tangguh dan mewah.Sama seperti XL7 sebelumnya, XL7 Alpha FF juga sudah dilengkapi dengan beragam fitur seperti Smart E-mirror, Electronic Stability Programme (ESP), Fire Extinguisher, Noise Vibration Harshness (NVH), Hill Hold Control untuk transmisi otomatis (AT), Security Alarm Immobilizer & Keyless Entry, dan Auto Braking System + Electronic Brakeforce Distribution (ABS + ABD).Menggunakan platform Heartect yang ringan dan kokoh, XL7 Alpha FF mengusung mesin K15B berkapasitas 1.462 cc yang menghasilkan daya 104,7 PS pada putaran 6.000 rpm, serta torsi maksimal 138 Nm pada putaran 4.400 rpm.“Sebagai komitmen kami untuk terus menghadirkan produk berkualitas bagi para pecinta mobil Suzuki, hadirnya XL7 Alpha FF ini kami harapkan dapat menstimulus industri otomotif nasional di ajang bergengsi IIMS tahun 2022,” beber Matsushita.XL7 Alpha FF dijual dengan harga OTR (on the road) Rp305.200.000 untuk transmisi otomatis dan Rp294.200.000 untuk transmisi manual. Harga tersebut berlaku mulai 1 April 2022 dengan perhitungan PPN terbaru sebesar 11 persen.