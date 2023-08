Wuling 'Nyayur' Lewat Air ev di GIIAS 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Pasar otomotif di Indonesia kembali bangkit dengan hadirnya pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang baru saja ditutup akhir pekan kemarin yaitu 20 Agustus 2023. Semua peserta pun terlihat sumringah dengan hasil penjualan produk anyarnya. Salah satunya Wuling Motors (Wuling) yang berhasil meraih pencapaian positif di sepanjang partisipasinya dalam GIIAS 2023.Hingga akhir penutupan pameran otomotif akbar tahunan tersebut, brand dengan logo 5 berlian itu berhasil membukukan angka total 1.771 surat pemesanan kendaraan (SPK). Kendaraan listrik Air ev pun menjadi bintang kembali menjadi yang terlaris di pameran kali ini dengan mencakup 50% dari total pemesanan.Dari persentase tersebut, varian Air ev Long Range menjadi yang paling banyak dipesan dan varian terbaru Air ev Lite sendiri telah berhasil menyumbang 143 SPK. Kemudian, pada posisi kedua diduduki oleh seri Confero dengan 20%, dan diikuti oleh Wuling Alvez yang memberikan kontribusi pemesanan sebesar 17%.“Wuling mencatat pencapaian yang baik di GIIAS 2023. Kami berterima kasih atas antusiasme pengunjung yang telah menyaksikan, mencoba lini produk, dan melakukan transaksi selama pameran berlangsung. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan positif dibanding tahun lalu. Kami terus berkomitmen untuk berinovasi menghadirkan layanan dan mobil terbaik,” terang Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani dalam pernyataan resminya pada Senin (21/8/2023).Selain memperoleh angka pemesanan yang baik, kehadiran lini mereka di GIIAS 2023 turut mendapat atensi dari pengunjung yang penasaran dengan pengalaman berkendaranya. Antusiasme ini dapat dilihat dari angka aktivitas test drive yang dilakukan selama pameran yang mencapai 1.619 pengunjung di area yang sudah disediakan. Lini produk yang paling banyak dicoba adalah Air ev dengan jumlah 1.053 pengunjung, diikuti oleh Alvez dengan 380 pengunjung, dan seri Almaz dengan total 186 pengunjung.Menjadi magnet di booth Wuling, Air ev merupakan kendaraan listrik berdimensi compact yang hadir sebagai solusi mobilitas ramah lingkungan dengan memadukan aspek easy to use, easy home charging, dan easy to own. Pada ajang GIIAS tahun ini, Wuling melengkapi kedua varian yang sebelumnya sudah ada, Long Range dan Standard Range, dengan tambahan satu varian paling terjangkau, yakni Air ev Lite.Tipe ini resmi dipasarkan mulai 14 Agustus 2023 dengan harga Rp206.000.000 (OTR Jakarta) dan mendapat insentif PPN dari pemerintah menjadi Rp188,9 juta. Merka juga pertama kali membuka tampilan eksterior dan interior dari SUV terbarunya, New Almaz RS. Selain penampilan perdananya, juga telah membuka periode pre-book yang dimulai dari 10 Agustus 2023 hingga awal kuartal keempat tahun ini.