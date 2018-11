Jeep Gladiator Bakal Recoki Segmen Mid Size Premium

Persaingan model pick-up semakin sengit karena beberapa pemain besar seperti Chevrolet, Ram dan Ford disebut bakal menghadirkan model teranyar mereka di di LA Auto Show 2018, pada 30 November - 9 Desember mendatang.Dilaporkan Carscoops, Jeep Gladiator adalah salah satu model yang siap debut di ajang pameran otomotif tahunan tersebut, dan akan mengisi segmen mid size pikup premium.Menurut media lokal, Gladiator akan hadir dalam empat varian, yakni Sport, Sport S, Overland, dan Rubicon. Sebagai varian tertinggi, Rubicon Gladiator digadang-gadang akan menjadi yang paling buas dalam hal kemampuan off road. Hal itu terlihat dari penyematan fitur suspensi aluminum-bodied 2-inci Fox shocks, full-length sidebars, bar tambahan dan aplikasi ban 33-inci mud-terrain Falken M/T tires with C load rating. Termasuk opsi bemper baja.Rubicon juga menawarkan ground clearance 11,1 inci (282-mm), approach angle 43,6 derajat, breakover angle 20,3 derajat, departure angle 26 derajat, dan fording ability hingga inci (762-mm).Jika dibandingkan dengan Wrangler, Rubicon Galdiator disebut memiliki gardan/axle yang lebih besar, rem, roda dan suspensi dengan lengan tautan belakang yang lebih panjang, yang diatur lebih rendah untuk kontrol dan kemampuan menarik yang lebih baik. Kapasitas angkutnya mencapai 1.600 pon (725 kg), dan kapasitas penarik hingga 7.650 lbs (3.470 kg).Didukung mesin 3.6 liter V6 Pentastar, tenaga yang dihasilkan mencapai 285 daya kuda dan torsi 260 lb ft. Untuk unit bensin akan tersedia dalam transmisi manual enam kecepatan, dan otomatis delapan kecepatan. Sedangkan unit diesel dijadwalkan hadir mulai 2020 dan hanya menawarkan transmisi otomatis.Kemungkinan lain, mesin yang digunakan Rubicon adalah revisi dari EcoSiesel V6 3.0 liter yang ada di Grand Cherokee dan Ram 1500 generasi sebelumnya yang bertenaga 260 daya kuda dan torsi 442 lb ft.Gladiator 2020 diklaim akan menjadi satu-satunya model pickup konvertibel di pasaran yang menawarkan hardtop/soft top yang dapat dilepas dan kaca depan yang dapat dilipat. Termasuk penyematan 80 fitur keselamatan dan kenyamanan, seperti mode "Off Road +" untuk mengemudi di pasir dan perayapan batu, kamera yang menghadap ke depan, dan banyak lagi.Hadirnya Gladiator tentunya akan meramaikan segmen mid size pickup premium yang juga diisi oleh Mercedes-Benz dengan seri X-class-nya, Ford dengan F-150 dan Toyota yang punya Tundra dan Tacoma.(UDA)