Setup Tepat, Kunci Kemenangan Fitra Eri di HJSC Street Race

Pembalap nasional di ajang balap Honda Jazz Speed Challenge (HJSC), Fitra Eri, berhasil membawa hasil terbaik di putaran terakhir event tersebut. Balapan yang berlangsung di sirkuit jalan raya di BSD City pada Minggu (2/12/2018) itu, menjadi momen terbaiknya memenangi musim ini.Mengingat di kelas master yang Ia ikuti ini, setup mobil harus benar-benar pas jika ingin performa mobil lebih tepat untuk bermanuver di tipe aspal perkotaan.Pembalap yang turun di kelas Master itu, mengumpulkan total 168 poin sehingga berhak menyandang gelar juara pertama di kejuaraan HJSC. Kemenangan ini tak terlepas dari setup pas mobilnya di karakter jalan raya. Ia menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk sirkuit permanen seperti Sentul dan sirkuit jalan raya ini."Kalau sirkuit permanen itu, karakter aspalnya lebih kasar namun grip di ban jadi sangat baik. Kalau di tipe sirkuit seperti di BSD Street Circuit ini, permukaannya rada licin dan bergelombang. Sehingga setup suspensi harus lebih empuk, lantaran mobil gampang sekali mengambang. Makanya di beberapa tikungan mobil mengalami slide yang cukup lebar," ungkap Fitra.Sementara di urutan kedua, Rio SB dari tim Honda Racing Indonesia meraih juara kedua setelah mengumpulkan 127 poin, disusul Zharfan Rahmadi dari tim Banteng Jagonya Ayam Motorsport menjadi juara setelah mengumpulkan 103 poin.Selain juara klasemen, Honda juga turut mengumumkan nama para pembalap berbakat yang berhasil meraih juara kategori di ajang HJSC. Selain menjadi juara kedua di kelas Master, Rio SB juga memenangi kategori Pole of The Year setelah meraih jumlah pole terbanyak di babak kualifikasi.Sedangkan untuk pendatang baru, Annis Badrouf berhasil meraih gelar Rookie of The Year dan kategori Team of The Year diraih oleh Bank BJB Delta Garage Racing Team.Pada waktu yang sama, Honda Brio Speed Challenge (HBSC) juga telah memasuki seri terakhir. Untuk kelas Promotion, Huga Laverda Labib (Privateer) berhasil keluar sebagai juara umum dengan total 154 poin. Disusul Irfan Fauzie (Privateer) di tempat kedua dengan 141 poin Rio R. Bramantio dari tim Bank BJB B16 ApSpeed di posisi ketiga dengan total 87 poin.“Setiap tahun ajang HJSC dan HBSC terus diadakan untuk melahirkan para pembalap handal di Indonesia. Musim ini kami sangat mengapresiasi usaha para pembalap yang telah berjuang dengan maksimal dari seri pertama hingga terakhir. Selamat kepada pemenang dan semoga menjadi acuan untuk musim berikutnya,” ujar Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy.1. Fitra Eri2. Rio SB3. Zhafran Rahmadi1. Avan Abdullah2. Hendra Bonank3. M. Arief Hidayat1. Annis Badrouf2. Adrian Jopie3. M. Irdam1. Huga Laverda Labib2. Irvan Fauzi3. Rio R. Bramantio1. Reyno Romein2. Aditya Gunarsa3. Mirza Putra*Pole Of The Year Rio SB*Rookie of The Year Annis Badrouf*Team of The Year Bank BJB Delta Garage Racing Team(UDA)