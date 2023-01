Keren, Pak Pos Kini Antar Paket Pakai Truk Listrik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pos Indonesia mulai melihat peluang penggunaan kendaraan listrik untuk mengantarkan paket konsumen mereka. Oleh sebab itu, mereka bekerja sama dengan Mitsubishi Fuso di Indonesia untuk melakukan uji coba truk listrik eCanter.Kerja sama ini merupakan bagian rangkaian program proof of concept yang dilakukan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) sebelum meluncurkan eCanter. Per 12 Januari 2023, PT Pos Indonesia mulai menggunakan eCanter untuk mengirimkan berbagai paket selama satu bulan."PT Pos Indonesia berencana menggunakan eCanter dari cabang mereka di Jakarta ke provider logistik untuk mengirimkan surat dan parcel selama satu bulan," ujar Direktur Operation dan Digital Service PT Pos Indonesia, Hariadi, melalui keterangan resminya.Selain itu, Nestle Indonesia juga menjalankan program proof of concept per 1 Desember 2022. Truk eCanter akan digunakan untuk kegiatan distribusi di wilayah Cikarang dan Bekasi kepada konsumennya.Direktur Supply Chain PT Nestlé Indonesia, Calvin Widjaja, menyebutkan program ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mencapai net zero emission tahun 2050. Salah satu upaya dalam mencapai target tersebut yaitu melalui proyek solusi iklim alami dalam rantai pasokan mereka, di mana eCanter menjadi pilihan transportasi yang mendukung keberlanjutan untuk pengiriman produk mereka."Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Nestlé dan KTB untuk berkolaborasi dalam mencoba penggunaan kendaraan listrik untuk proses distribusi Nestlé Indonesia. Uji coba berjalan lancar dan memberikan kami pengalaman menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Meski ini merupakan teknologi dan antarmuka yang baru dan terkini, namun pengemudi kami terkesan dengan kemudahan dalam mengoperasikan eCanter sehari – hari, seperti mengisi daya, mengemudi, dan bermanuver,” beber Calvin.Hingga sekarang, eCanter telah menempuh jarak 4.500 km dalam rangkaian proof of concept di Indonesia tanpa kendala dan keluhan dari konsumen. Tenaga dan akselerasi instan eCanter sukses mengesankan para konsumen dan mempertimbangkan eCanter untuk diterapkan bisnis logistik di Indonesia.