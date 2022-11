Banyak Pilihan, All New Toyota Prius Tawarkan Hybrid Atau PHEV

(ERA)

Generasi Ke-4 Toyota Prius secara resmi sudah mulai diperkenalkan untuk menambah pilihan mobil listrik bagi konsumennya. Sedan empat pintu tersebut mengalami banyak ubahan di sektor desain, dan bahkan konsumen bisa memilih teknologi hybrid atau plug-in hybrid (PHEV) yang digunakan.All New Prius hadir dengan mengadopsi platform Toyota New Global Architecture (TNGA) yang menjadi standar mobil-mobil baru pabrikan asal Jepang tersebut. Perubahan platform ini juga diikuti dengan perubahan desain yang cukup signifikan.Eksteriornya masih tetap menawarkan nuansa sporty, modern, dan tetap mempertahankan garis-garis tajam. Begitu juga interiornya yang menghadirkan konsol tengah yang menampung tuas persneling, pengisi daya telepon nirkabel, dan kontrol untuk berbagai fungsi kendaraan.Urusan menu utamanya, All New Prius Hybrid dibekali mesin 2.000 cc atau 1.800 cc Series Parallel Hybrid terbaru. Mesin 2.000 cc hybrid yang ditawarkan mengembuskan daya hingga 193 Ps.Kemudian versi PHEV juga menggunakan mesin 2.000 cc Dynamic Force. Kombinasi mesin Dynamic Force dengan baterai lithium-ion mampu menghasilkan tenaga 219,9 dk, tetapi dengan tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar yang semakin tinggi.Berbicara fitur, dari aspek keselamatan telah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense (TSS) yang sekaligus terintegrasi dengan kamera depan dan belakang, gunanya juga bisa sekaligus berfungsi sebagai dashcam.Kemudian fitur seperti panoramic sunroof hadir sebagai standar, yang menarik untuk Prius PHEV disematkan pula semacam solar panel yang berfungsi sebagai pengecasan ketika mobil sedang terparkir di tempat yang terik.Toyota segera menjual All New Prius Hybrid pada akhir tahun 2022. Sedangkan All New Prius PHEV baru akan dijual pada pertengahan tahun 2023. Kira-kira kamu tertarik yang mana?