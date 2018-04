Intip Spesifikasi Lengkap Isuzu Traga

Isuzu Indonesia untuk pertama kalinya memasarkan Traga di segmen kendaraan komersial. Traga yang didesain dan berbasis produksi di Indonesia memiliki spesifikasi yang sudah disesuaikan oleh kondisi jalanan di Indonesia."Kami sebagai negara pertama mengenalkan pick-up ini. Produk ini dirancang sebagai mobil untuk keperluan dalam negeri, tapi juga akan dieskpor," ujar President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Ernando Demily, Senin (23/4/2018) di Djakarta Theater Jakarta.Secara keseluruhan pick-up ini memiliki dimensi panjang 4.520 mm, lebar 1.695 mm, tinggi 1.955 mm, dan jarak sumbu roda 2.250 mm. Salah satu keunggulan dari pick up ini adalah memiliki luas bak yang lebih besar mencapai 4,6 meter persegi, atau muat mengangkut hingga 60 galon air.Isuzu merancang pick up medium untuk keperluan retail seperti mengangkut sayuran, buah-buahan, atau angkutan barang di daerah perkotaan maupun pedesaan. Agar Traga lincah melewati berbagai kondisi, bagian setir sudah dilengkapi dengan power steering, dan radius putarnya hanya 4,5 meter.Di sektor mesin, Traga menggunakan mesin diesel 4JA1L 2.499 cc bertenaga 79 daya kuda dan torsi 191 nm. Mesin ini sama dengan mesin yang digunakan oleh Isuzu Panther mengingat untuk urusan mesinnya sudah teruji sejak lama.Sedangkan di bagian gearbox menggunakan model MUA5S lima percepatan manual dengan final gear ratio 4.777. Penggunaan transmisi milik Isuzu DMax, mesin 4JA1L, dan final gear ratio diklaim menjadi perpaduan yang tepat untuk melibas kondisi jalanan di Indonesia.Kemudian untuk bagian suspensi depan menggunakan model diuble wishbone with coil spring. Sedangkan dibagian belakang menggunakan leaf spring type yang sudah diperkuat."Leaf spring sudah diperkuat dengan lebih tebal, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia."Kemudian di bagian kaki-kaki tersemat ban berukuran 195-14 untuk depan dan belakang. Baliknya terdapat sistem pengereman cakram untuk roda depan, dan model tromol di bagian belakang.Beralih ke bagian kabin, Traga di desain dengan mengedepankan ergonomis dan fungsional. Soal kenyamanan nantinya penumpang akan dibekali dengan blower serta perangkat audio yang sudah terkoneksi dengan USB, radio, dan charging gawai.Traga saat ini sudah mulai dipasarkan di tanah air. Konsumen bisa meminang rival Mitsubishi L-300 dengan harga Rp190 juta.(UDA)