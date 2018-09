Akuisisi Tim e.dams, Nissan Debut di Formula E 2018-19

Ambisi Nissan di balap dunia memang dikabarkan semapat melemah lantaran kondisi perekonomian global yang semakin sulit. Itu terlihat dari mundurnya Infiniti sebagai pendukung utama di tim Red Bull Racing Formula One.Namun hal itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Lantaran ambisi ini justru beralih ke ajang balap formula ramah lingkungan yaitu FIA Formula Electric (E). Mereka bahkan mengakuisisi tim e.dams yang sangat dekat dengan dunia balap single seater atau open wheel.Nissan membelu saham organisasi balap pemenang banyak kejuaraan tersebut, jelang debut Nissan di ABB FIA Formula E electric street-racing championship musmi 2018-2019.Nissan bergabung dengan Formula E sebagai produsen mobil Jepang pertama yang berpartisipasi dalam seri inovatif dan sebagai pemimpin global dalam mobil listrik, dengan penjualan lebih dari 350.000 mobil listrik Nissan LEAF. Program Nissan Formula E akan menunjukkan sisi performa dari Nissan Intelligent Mobility – visi perusahaan untuk mengubah cara mobil dikendarai, ditenagai, dan terintegrasi ke lingkungan masyarakat.Tim yang berbasis di Le Mans, Prancis ini merupakan tim yang cukup berpengalaman dalam balap dunia. Mereka secara konsisten ikut balap mobil formula di Eropa selama lebih dari 30 tahun. Dalam kemitraan sebelumnya dengan mitra aliansi Nissan, Renault, e.dams memenangi kejuaraan tim dalam tiga musim pertama di Formula E.“Ini adalah tahun pertama Nissan turun di balap Formula E. Kami tak ragu untuk bermitra dengan e.dams karena pengalaman tim balap tersebut dalam memenangi balap dan kejuaraan sudah banyak,” kata Nissan Corporate Vice President and Global Head of Marketing and Brand Strategy, Roel de Vries dalam keterangan resminya.Nissan dan e.dams telah mulai menguji mobil balap Formula E terbarunya, all-new “Gen2”, yang menyediakan lebih banyak tenaga dan jangkauan serta menghilangkan kebutuhan untuk pertukaran mobil balap di tengah-tengah balapan, yang merupakan fitur Formula E selama empat musim pertama.(UDA)