Scania NTG Mulai Mengaspal di Indonesia

PT United Tractors memperkenalkan jajaran Scania New Truck Generation (NTG) untuk konsumen di Indonesia. Truk asal Swedia ini diperuntukan heavy duty atau pekerjaan-pekerjaan berat baik off road maupun on road.Scania NTG merupakan generasi terbaru untuk keperluan kendaraan komersial. Di klaim truk dan bus terbaru ini memiliki keunggulan 5 persen lebih efisiensi bahan bakar, 20 persen lebih awet komponen, hingga 25 persen daya muat lebih banyak. Hal ini tidak terlepas dari penyempurnaan di bagian powertrain hingga aerodinamis.Setidaknya ada lima head truk yang sudah siap untuk dipinang. Mulai dari P360-B6X4 Scania XT Tipper, P410-B8X4 Heavy Tipper, P360-A6X4 Tractor Head, P360-A6X2 Tractor Head, dan P460-B4X4 Fire Truck.Kelima truk ini memang diperuntukan heavy duty. Sebut saja untuk urusan off-road seperti mining tipper & support truck dan coal trailer truk, atau keperluan on-road seperti general cargo, airport fire truck, fuel truck, tank transporter, hingga sweeper truck."Melalui Scania NTG, United Tractors berkomitmen menyediakan produk dan layanan prima bagi mitra usaha di sektor dan industri apapun untuk mencapai profitabilitas terbaik dan berkelanjutan," ujar Presiden Direktur PT United Tractors, Gidion Hasan, melalui keterangan resminya.United Tractors sebagai distributor resmi Scania sudah mulai membuka pemesana untuk Scania NTG. Bahkan mereka menargetkan penjual hingga 200 unit hingga akhir 2018.Tentu target dari United Tractors ini tidak akan mudah tercapai begitu saja. Mengingat di segmen ini sudah diisi oleh beberapa merek lainnya seperti Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, UD Trucks, dan merek kendaraan komersial lainnya.(UDA)