All New Lexus RZ Sampai Di Indonesia, Sudah Dijual?

All New Lexus RZ kini sudah sampai di Indonesia, lebih tepatnya di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023. Mobil ini menjadi bukti kongkret pabrikan mewah asal Jepang tersebut dalam pengembangan kendaraan listrik murni dan siap untuk melengkapi portofolio elektrifikasi di Tanah Air.General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma, menyebutkan keikutsertaan mereka di GJAW 2023 menjadi bentuk realisasi visi elektrifikasi dan merealisasikan carbon-neutral society. Terlebih anak usaha dari Toyota ini secara konsisten memperkenalkan langkah-langkah pengembangan mobil listrik mereka dari pameran ke pameran tiap tahunnya."Pada ajang GIIAS 2022 tahun lalu, kami menghadirkan mobil konsep Lexus LF-Z Electrified Concept yang merupakan simbol transformasi, mobil ini akhirnya terealisasi melalui All New RZ. Tentunya, dengan kehadiran kendaraan listrik yang semakin lengkap dan beragam juga menunjukkan komitmen kami dalam memberikan kemewahan yang personal,” kata Bansar Maduma di GJAW 2023.Dasar dari All New RZ ini adalah penggunaan platform e-Toyota New Global Architecture. Platform yang sama juga digunakan oleh Toyota bZ4X, tentu dengan beberapa penyesuaian.Ciri khas dari rival BMW dan Mercedes-Benz ini ditunjukan dengan penggunaan Spindle Body Concept yang berfokus pada efisiensi aerodinamis. Sementara di bagian dalamnya mengadopsi konsep Tazuna Cockpit untuk meningkatkan koneksi pengemudi dengan kendaraan.Performa RZ didukung dengan baterai berkapasitas 71,4 kWh yang dipadukan dengan dua motor listrik. Mampu menjelajah sejauh 400 Km dengan sekali pengisian daya penuh. Sementara performanya di atas kertas mampu memproduksi tenaga maksimal 313 daya kuda dengan torsi 435 Nm.Tenaga yang dadapatkan ini juga berkat penggunaan dua motor listrik dengan DIRECT4 Technology. Menjadikan model ini memiliki sistem full All-Wheel-Drive.Sayangnya mobil ini belum memulai penjualanannya di Indonesia. Meski demikian, konsumen sudah bisa memesan unit All New RZ di ajang GJAW 2023 dan jadwal pengirimannya akan dilakukan pada tahun ini.